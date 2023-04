Haftbefehl gegen „Reichsbürger“-Paar vollstreckt – Polizei muss Hirtenhunde betäuben

Polizeieinsatz in Regnitzlosau: Am Donnerstag (30. März) wurden zwei Menschen festgenommen. Nach Polizeiangaben werden sie der „Reichsbürger“-Szene zugeordnet. © News5 / Fricke

Zwei Menschen wurden auf ihrem Anwesen in Regnitzlosau verhaftet. Nach Polizeiangaben stünden sie in Verbindung mit der „Reichsbürger“-Szene.

Regnitzlosau – Sie gehören mutmaßlich der „Reichsbürger“-Szene an: Zwei Beamten der Polizei in Oberfranken haben laut Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) Haftbefehle gegen einen 47 Jahre alten Mann sowie seiner 45-jährigen Frau vollstreckt. Ohne weiteren Kontext zu nennen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag (31. März), dass der vorgeworfene Tatbestand mit Ihrer Haltung als mutmaßliche „Reichsbürger“ in Zusammenhang stehen würde.

Doppelte Festnahme in Regnitzlosau: Mutmaßliches „Reichsbürger“-Paar wieder auf freiem Fuß

Bereits am Donnerstag (30. März) kam es laut der dpa zu den beiden Festnahmen. Am Morgen habe man zunächst die Frau festnehmen können, am Nachmittag dann auch den Mann. Mittlerweile ist das festgenommene Paar nach einer Geldzahlung wieder auf freiem Fuß. Neben den beiden Haftbefehlen, der nächste Beschluss, der innerhalb von wenigen Stunden vollstreckt wurde: Wie die dpa berichtet, hat das Jugendamt einen Gerichtsbeschluss wirksam gemacht, wonach sich die Kinder des Paares in Obhut des Jugendamtes befinden.

Nach Polizeiangaben war das Anwesen des Paares in Regnitzlosau (Landkreis Hof) baulich gesichert und es lebten dort mehrere große Hirtenhunde. Ein Spezialeinsatzkommando soll nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur vor Ort gewesen sein, so wie auch ein Tierarzt, der die frei laufenden Hunde auf dem Grundstück des Ehepaars narkotisiert hätte. (mit dpa-Material)

