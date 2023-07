Gewitter ziehen weiter: Wetter in Bayern beruhigt sich vorerst wieder

Von: Felix Herz

Teilen

Auch am Dienstag soll es wieder heftig gewittern in Bayern. Nach hohen Temperaturen tagsüber warnt der DWD ab abends vor einem radikalen Wetterumschwung.

Update vom 18. Juli, 17.04 Uhr: Die Wetter-Lage über Bayern beruhigt sich wieder. Lediglich im äußersten Südwesten sind noch wenige Gewitterzellen unterwegs, für den Rest gilt laut dem Deutschen Wetterdienst vorerst Entwarnung. Dennoch können im Laufe des Abends immer wieder Regenschauer durch das Land ziehen. In München etwa könnte es am frühen Abend zu gewittrigen Regenschauern kommen.

Update vom 18. Juli, 16.00 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor „starkem Gewitter“ in Bayern. Aktuell beschränkt sich die Warnung des DWD allerdings ausschließlich auf den südlichsten Alpenraum. Es ist aber weiterhin damit zu rechnen, dass sich die Wetterlage noch häufiger ändert, im restlichen Tages- und Abendverlauf, und der DWD seine Warnungen erneut ausweitet. Stand jetzt ist es aber eher wieder ruhiger im Freistaat.

Update vom 18. Juli, 14.20 Uhr: Auch am Dienstag wurden vom DWD teils schwere Gewitter für Bayern angekündigt. Ab dem Nachmittag sollten sie vor allem im Süden des Freistaats auftreten. Und pünktlich färbt sich nun die DWD-Warnkarte in einigen Regionen orange. Heißt: Hier warnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst vor „starkem Gewitter“. So verlautet die Warnung der Stufe zwei: „Von Westen ziehen einzelne Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und Hagel.“

Wie bereits am Morgen vom DWD vorhergesagt, ziehen am Nachmittag im Südwesten von Bayern starke Gewitter auf. Die Meteorologen warnen im Zuge dessen vor Starkregen und Hagel. (Symbolbild) © Zoonar / IMAGO

Die Warnung ist vorerst auf 14.15 bis 15.30 Uhr datiert und gilt aktuell für den Südwesten Bayerns rund um die Landkreise Ober-, Unter- und Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen und Landsberg am Lech.

Erstmeldung vom 18. Juli: München – Bayern pendelt wettertechnisch weiter zwischen den Extremen. Auf Hitze folgen Gewitter, dann wird es wieder sommerlich heiß, bevor die nächsten Unwetter über den Freistaat hinwegfegen. Vor allem in der Vorwoche krachte es heftig, doch auch am Wochenende gewitterte es. Am Samstag, 15. Juli, gab es zum Beispiel mehrere Verletzte bei einer Firmenfeier, die vom plötzlichen Wetterwechsel überrascht wurden.

Gewitter in Bayern: „Luftmasse im Süden wird zunehmend labil“

Im aktuellen Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes warnen die Meteorologen erneut vor schweren Gewittern in Bayern, nachdem es zunächst tagsüber sommerlich warm wird. So heißt es am Dienstag, 18. Juli, dass der Freistaat im „Zufluss sehr warmer Meeresluft aus Südwesten“ liege. In ganz Bayern kratzen die Temperaturen laut wetter.com zunächst an der 30-Grad-Marke. Dann aber wird die „Luftmasse im Süden zunehmend labil“, schreibt der DWD.

Auch am Dienstag soll es ab Abends wieder hoch hergehen in Bayern. Nach vielen Gewittern bereits in der Vorwoche warnt der DWD erneut vor Starkregen und Hagel. Tagsüber soll es dafür noch angenehm warm werden. (Symbolbild) © Einsatz-Report24 / IMAGO

Heißt dem Deutschen Wetterdienst zufolge: „Ab dem Nachmittag und dann vor allem auch in der Nacht zum Mittwoch in der Südhälfte einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen, Hagel und Böen um 70 km/h wahrscheinlich“. Besonders hoch hergehen soll es an den Alpen und im Alpenvorland, wo „örtlich schwere Gewitter mit Hagel um 3 Zentimeter Korngröße, schwere Sturmböen um 100 km/h sowie heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit“ drohen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Nicht die letzten Gewitter der Woche – weitere düstere Vorhersagen des DWD

Bis Mittwochnacht, 19. Juli, sind laut DWD „vor allem südlich der Donau teils mehrstündiger gewittriger Starkregen“ und Unwetter nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag, 20. Juli, wird es dann immerhin mal wieder ruhiger, bevor es am kommenden Wochenende wieder Gewitter geben soll.

So schreibt der Deutsche Wetterdienst, dass am Freitag, 21. Juli, und am Samstag, 22. Juli, zumindest „an den Alpen einzelne starke Gewitter“ drohen, auch Unwetter seien nicht ausgeschlossen. Dies könne sich sogar auch am Sonntag, 23. Juli, erneut wiederholen. Scheint also ganz so, als würde Bayern auch weiterhin auf starke und teils abrupte Wetterwechsel einstellen müssen. (fhz)

Massive Unwetterfront fegt über Bayern hinweg: Die Bilder der Sturmnacht am 12. Juli Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.