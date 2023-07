Unwetter-Knall in Bayern: Bauzäune flogen durch die Gegend, Container machten „sich selbstständig“

Von: Richard Strobl, Felix Herz

Eine gigantische Unwetterfront rollte in der Nacht auf Mittwoch über Bayern. Polizei und Feuerwehr melden hunderte Einsätze. Der Unwetter-Ticker.

In Bayern hat es in der Nacht auf Mittwoch schwere Unwetter gegeben. Es ist zu zahlreiche Schäden, Beeinträchtigungen und Unfällen gekommen.

Aktuell wichtig: Nachdem zunächst von keinen Personenschäden die Rede war, sammeln sich nun doch Berichte von Leicht- und Schwerverletzten – Siehe Update um 9.35 Uhr.

Dieser Ticker hält Sie auf dem Laufenden.

Update vom 12. Juli, 15.10 Uhr: Quasi nahtlos geht es weiter, könnte man meinen – denn schon laufen die nächsten DWD-Warnungen noch für den heutigen Abend ein. Und über Schwaben und im Norden von München zieht schon jetzt eine Gewitterzelle. Hier warnt der Deutsche Wetterdienst bereits mit Unwetter-Warnstufe drei. Alle Entwicklungen finden Sie im neuen Live-Ticker.

Update vom 12. Juli, 13.15 Uhr: Gegenüber dem BR schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord eindrucksvoll die Geschehnisse der Gewitter-Nacht. Demnach seien Bauzäune durch die Gegend geflogen, Altkleidercontainer und Anhänger hätten „sich selbstständig gemacht“. Alleine im Südwesten Schwabens habe es mehr als 500 Einsätze gegeben, so der BR.

Die Unwetter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bayern entfachten gewaltige Sturmböen, zahlreiche Bäume wurden umgerissen und sogar entwurzelt. © NEWS5 / Hallweger

Update vom 12. Juli, 13 Uhr: Noch immer beeinträchtigen die Schäden aus der Gewitter-Nacht in Bayern den Nah- und Fernverkehr. Als Grund gibt die Deutsche Bahn gegenüber dem BR an, dass viele Bäume auf den Gleisen liegen würden und teils auch Oberleitungen umgeknickt seien – diese müssten umständlich ausgetauscht werden.

Besonders zwei Verbindungen sind derzeit unterbrochen: Zwischen München und Ulm (bei Günzburg) und die Verbindung von München über Lindau und weiter in die Schweiz sind mindestens bis zum Abend blockiert, letztere wohl sogar bis Donnerstagnachmittag, 13. Juli.

Pferd durch Sturm aufgeschreckt: Flucht über die Autobahn – vor Ort eingeschläfert

Update vom 12. Juli, 11.30 Uhr: Die nächtlichen Unwetter haben die Rettungskräfte in Bayern ordentlich auf Trab gehalten. Zu mehr als 1000 Einsätzen sind sie ausgerückt. Eine Zusammenfassung der Ereignisse finden Sie hier.

Update vom 12. Juli, 11.15 Uhr: Der Mittwochvormittag neigt sich langsam dem Ende und inzwischen haben die meisten Feuerwehren und Polizeien eine erste Bilanz zu den Unwettern gezogen. So zeigen eindrucksvolle Bilder aus Mittelfranken, dass die Gewitter auch dort wüteten, und in der Oberpfalz gab es heftige Windböen und Starkregen, zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. In Erding krachte ein Baum auf ein Auto, und Fotos aus München zeigen, mit welcher Wucht das Unwetter um Mittnerhacht herum die bayerische Landeshauptstadt getroffen hatte.

Update vom 12. Juli, 10.45 Uhr: Auch ein tierisches Opfer gilt es nach den nächtlichen Unwettern zu beklagen. Laut Autobahnpolizeistation Holzkirchen war gegen Mitternacht ein Pferd, aufgeschreckt durch den Sturm, von einem Hof in Weyarn geflohen und über die A8 gelaufen. Erst gegen 5 Uhr konnte es eingefangen werden. Leider hatte es sich bei der Flucht jedoch so stark verletzt, dass es „von seinem Leiden erlöst werden musste und vor Ort eingeschläfert wurde“.

„Reichlich Chaos und gefährliche Verkehrssituationen“: Polizei berichtet von Unwetternacht

Update vom 12. Juli, 9.50 Uhr: Die Unwetter sorgten natürlich auch auf den Straßen und Autobahnen in Bayern für Chaos und Beeinträchtigungen. So berichtet die Autobahnpolizeistation Holzkirchen von „reichlich Chaos und gefährlichen Verkehrssituationen“. Dies sei vor allem auf umgestürzte Bäume zurückzuführen.

In Weißenburg, Mittelfranken, musste die Feuerwehr ebenfalls mehrfach ausrücken und unter anderem Bäume von der Straße räumen. © vifogra / Goppelt

Im Zuge dessen kam es demnach auch zu Unfällen: „Leider konnten einige Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß mit den Hindernissen nicht mehr verhindern. Zudem verloren Fahrzeuglenker aufgrund der extremen Wetterverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kamen von der Fahrbahn ab oder kollidierten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Glücklicherweise wurde dabei niemand schwer verletzt“, schreibt die Autobahnpolizeistation Holzkirchen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Update vom 12. Juli, 9.45 Uhr: In Marktoberdorf im Ostallgäu kam es im Zuge der Unwetter zu einem schlimmen Unfall. Ein Zirkuszelt wurde vom Sturm umgeworfen und begrub zwei Menschen unter sich. Sie kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, so der BR.

Auch die Fürstenfeldbrucker Polizeiinspektion berichtet am Mittwochmorgen von zahlreichen Einsätzen wegen der Unwetter. Dabei ging es um „umgestürzte Bäume, herumliegende Äste bis hin zu umgestürzten Baugerüsten“. Es sei zu kurzfristigen Behinderungen im Straßenverkehr, aber auch zu länger anhaltenden Straßensperrungen gekommen.

Nun leider doch: Berichte von Verletzten wegen der Unwetter in Bayern

Brenzlig wurde es für einen 39-Jährigen aus Adelshofen – er war von einem umgestürzten Baum getroffen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann bewusstlos. Bei der folgenden medizinischen Untersuchung im Krankenhaus stellte sich jedoch glücklicherweise heraus, dass er nur leichte Verletzungen davontrug.

Die Feuerwehr musste in der Unwetternacht zahlreiche entwurzelte Bäume von der Straße räumen. Teils kam dabei auch schweres Gerät zum Einsatz. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord registrierte derweil in der Unwetternacht 346 Einsätze. Mehrere Personen seien verletzt worden. Ein weiteres Beispiel aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck: Ein 60-Jähriger und eine 57-jährige Frau schliefen in Olching gegen Mitternacht in einem Wohnwagen, der von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. „Während die Frau sich selbst befreien konnte, wurde der Mann eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus“, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Update vom 12. Juli, 9.30 Uhr: Eine vergleichsweise gute Meldung zwischendurch: In Pfaffenhofen an der Ilm, wo flächendeckend der Strom ausgefallen war (siehe Meldung um 8.05 Uhr) konnte die Störung laut Polizei „in fast allen betroffenen Gebieten wieder behoben“ werden.

Update vom 12. Juli, 9 Uhr: Bei heftigen Unwettern, wie dem von letzter Nacht, entstehen auch teils sehr eindrucksvolle Bilder. Wir haben sie in einer Fotostrecke gesammelt:

Update vom 12. Juli, 8.30 Uhr: Trotz der bereits massiven Unwetter in der Nacht scheint es noch nicht vorbei zu sein. Zumindest in Teilen von Bayern. Denn der Deutsche Wetterdienst warnt am Morgen nun erneut vor „starkem Gewitter“ in Landkreisen südlich von München. „Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel“.

Unter anderem im Landkreis Neumarkt musste die Feuerwehr viele entwurzelte Bäume und umhergewehte Äste von der Straße räumen. © vifogra / Haubner

Die amtliche Warnung gilt für die einige Regionen im Südwesten von Bayern, konkret geht es um die Landkreise Landsberg am Lech, Weilheim, Bad Tölz und Miesbach. Auch der südliche Landkreis München sowie der Norden von Garmisch-Partenkirchen sind betroffen.

Update vom 12. Juli, 8.05 Uhr: Inzwischen lässt sich eine erste Bilanz zu den Unwetterschäden ziehen – und die fällt ziemlich lange aus. Immerhin: Bisher gibt es keine Berichte von Personenschäden. Dafür haben die Stürme aber zahlreiche Bäume entwurzelt, Schilder umhergeweht und ein Baugerüst in Ausgburg umkippen lassen. Einen ausführlicheren Bericht zu den Unwetterschäden finden Sie hier.

Nach gewaltigem Unwetter: Auch Stromausfälle in Bayern

In einer Pressemitteilung berichtete die „Bayernwerk AG“ zudem, dass es in der Unwetternacht zu zahlreichen Stromausfällen im Netzgebiet gekommen sei. „Betroffen waren die Regionen Oberbayern und Ostbayern“, heißt es. Zwischen 23:30 Uhr und 01:00 Uhr morgens seien mehrere Umspannwerke durch Blitzeinschläge spannungslos gewesen, sie konnten aber wieder zügig ans Netz genommen werden.

Andere Haushalte seien aber teils noch immer ohne Strom: „Betroffen von länger anhaltenden Stromausfällen in der Nacht waren mehrere zehntausend Haushalte. Die Einsatzteams konnten in der Nacht viele betroffene Haushalte wieder versorgen. Gegenwärtig sind noch tausende Haushalte ohne Strom, die Wiederversorgung geht jedoch zügig voran“, heißt es in der Pressemitteilung.

Scheyern mit Notstrom versorgt – Feuerwehr berichtet von Einsätzen

Auch im oberbayerischen Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, hat es einen „flächendeckenden Stromausfall im Gemeindegebiet“ gegeben, schreibt die Feuerwehr Scheyern in einer Pressemitteilung. Noch in der Nacht wurde die Einsatzzentrale daher mit einem Notstromaggregat versorgt, „um damit die Kommunikation mit der Integrierten Leitstelle (ILS) in Ingolstadt aufrechtzuerhalten“. Dort wurden sämtliche Notrufe aus der Region aufgenommen und an die Feuerwehren weitergeleitet.

In der Nacht habe man dann 25 Einsätze abgearbeitet, meist ging es um umgefallene Bäume, die von der Straße geschafft werden mussten, und Bauzäune sowie Schilder, die wieder aufgestellt wurden.

Update vom 12. Juli, 7.27 Uhr: Auch die Deutsche Bahn meldet Verzögerungen und Ausfälle wegen Schäden in Folge der nächtlichen Unwetter. „Aufgrund des Unwetters ist der Bahnverkehr stark eingeschränkt, im Moment werden die Strecken erkundet und die Auswirkungen soweit möglich beseitigt“, heißt es. „Viele Bahnstrecken können noch nicht befahren werden. Besonders betroffen sind die Regionen Allgäu und Werdenfels. Es ist mit erheblichen Verspätungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.“

Am Abend gab es heftige Unwetter im Freistaat. Im Sekundentakt zuckten Blitze über den bayerischen Nachthimmel. © NEWS5 / Merzbach

Update vom 12. Juli, 07.19 Uhr: Die Bestandsaufnahme der Gewitternacht in Bayern läuft noch. Klar ist: Die Unwetterfront, die ab den späten Abendstunden über Bayern hinwegfegte, hat zwischenzeitlich die höchste DWD-Warnstufe erreicht und sogar die Katastrophen-App Katwarn auslösen lassen. Die zahlreichen Schäden vor allem durch entwurzelte Bäume und abgebrochene Äste werden vor allem am Mittwochvormittag noch für Straßensperrungen und Verspätungen sowie Ausfälle bei der Bahn sorgen.

Bei der BRB heißt es zum Beispiel derzeit: „Witterungsbedingt kommt es zu Zugausfällen und hohen Verspätungen. Die Züge im Oberland verkehren nur von/bis Holzkirchen. Die Züge Holzkirchen in Richtung München entfallen komplett. Ersatzverkehr kann momentan nicht eingerichtet werden.“

Gewaltige Unwetterfront fegt über Bayern hinweg

Update vom 12. Juli, 07.01 Uhr: Die Unwetterfront zog von Westen zwischen 23 und 0 Uhr über den Freistaat und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. In weiten Teilen des Landes lag eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts vor. Es traten in ganz Oberbayern orkanartige Sturmböen auf. Allein die Feuerwehr München muss zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Die Polizei spricht von über 200 Einsätzen in Oberbayern. Häufig ging es dabei um entwurzelte Bäume und abgebrochene Äste.

Update vom 12. Juli, 06:14 Uhr: Das Unwetter über Bayern hat am späten Abend für reichlich Chaos im Freistaat gesorgt. Die Bestandsaufnahme läuft noch, doch schon jetzt steht fest, dass es zu zahlreichen Schäden gekommen ist. Ersten Informationen nach wurden keine Menschen ernsthaft verletzt.

Allein die Feuerwehr in München musste in der Nacht zum 12. Juli zu weit über 100 Einsätzen ausrücken, die im Zusammenhang mit dem Unwetter in Bayern standen. In zahlreichen Regionen ist auch am Morgen der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt. Häufig sind Gleise wegen den Unwetterschäden nicht passierbar. Auf vielen Straßen zeigt sich erst jetzt das volle Ausmaß des Gewitters: Zahlreiche Bäume wurden stark beschädigt und müssen beseitigt werden.

Unwetter wütet in Bayern: zahlreiche Schäden nach heftigen Gewitter

Update vom 12. Juli, 00.38 Uhr: Jetzt sollte München das Gröbste überstanden haben. Für die Landeshauptstadt gilt nur noch die Warnstufe 2 statt 3. Dennoch: Es können weiter Sturmböen und Starkregen auftreten.

Ein Gewitter zieht über ein Wohngebiet. (Symbolfoto) © IMAGO/Gottfried Czepluch

Diese Warnung gilt auch für den gesamten Südwesten Bayerns noch bis 2 Uhr. Der Kern der Unwetterfront mit Warnstufe 3 bewegt sich unterdessen weiter in Richtung Osten.

Unwetter über Bayern: Sturm trifft München - Anwohner berichten

Update vom 12. Juli, 032 Uhr: Ein heftiges Unwetter hat München getroffen. In der ganzen Landeshauptstadt beobachten Anwohner Wind und Wetter. „In München ist richtig was los“, kommentierte etwa ein Einwohner bei Twitter. Eine andere schrieb: „Glaube in München haben wir gerade alle Gewitter-Angst“. „Das war heftig... konnte abbrechenden Baum hören“, schrieb eine andere Nutzerin. Ein weiterer warnt: „Auf den Straßen in und rund um München liegen Äste und Bäume .... aufpassen“.

Dass zumindest vereinzelt Bäume in München auf die Straße gefallen sind, kann merkur.de bestätigen.

Update vom 12. Juli, 00.20 Uhr: Jetzt haben die schweren Gewitter der Stufe 3 von 4 auch Rosenheim, Landshut, Regensburg und Amberg erreicht. Hier drohen orkanartige Böen, heftiger Starkregen und Hagel.

München liegt weiter voll in der Warnzone, rückt allerdings immer mehr an den westlichen Rand der Front, die nach Osten weiterzieht. So gilt etwa in Fürstenfeldbruch schon nur noch die Warnstufe 2 vor starkem Gewitter. Doch auch hier drohen noch Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen.

Update vom 12. Juli, 00.13 Uhr: Die schweren Gewitter der Stufe 3 ziehen weiter von West nach Ost über Bayern. Mittlerweile hat der Bereich, für den gewarnt wird, fast Landshut und Regensburg erreicht. München liegt aktuell ziemlich im Zentrum der Warnkarte.

Für den westlichen Teil Bayerns warnt der Wetterdienst aber noch bis 2 Uhr vor schwerem Gewitter der Stufe 2.

Unwetter trifft München: Erste Sturmschäden aus Schwabing gemeldet

Update vom 12. Juli, 00.04 Uhr: Das schwere Unwetter zieht über München und richtet erste Schäden an. In Schwabing stürzte nach Merkur.de-Informationen etwa mitten in einem Wohngebiet ein Baum um. Weitere Sturmschäden dürften folgen. Katwarn rät laut Warnung: „Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Eine Gewitterfront hat am Dienstagnacht auch München erreicht. In Schwabing stürzte ein Baum um. © Maximilian Kettenbach

Update vom 11. Juli, 23.55 Uhr: Die amtliche Unwetterwarnung vor Schwerem Gewitter des DWDs hat sich mittlerweile weitestgehend auf das gesamte Gebiet Oberbayerns ausgedehnt. Von Ingolstadt bis Bad Tölz warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen und Hagel. Lediglich für die Landkreise östlich im Osten Oberbayerns hat der DWD aktuell nur eine „Vorabinformation Unwetter“ herausgegeben. Da die Gewitterfront sich in Richtung Osten bewegt, erwartet der Deutsche Wetterdienst dort bis 4 Uhr Nachts ebenfalls Starkregen, Hagel und Orkanböen.

Update vom 11. Juli, 23.35 Uhr: In seiner letzten Aktualisierung hat der Deutsche Wetterdienst die amtliche Unwetterwarnung (Stufe 3) nun auch auf den Stadt- und Landkreis München erweitert. Auch hier warnen die Wetterexperten nun vor „Schwerem Gewitter, Heftigen Starkregen und Hagel“. Von der Warnung betroffen sind auch Teile der im Osten angrenzenden Landkreise Erding, Ebersberg und Miesbach.

Die Warnung der zweithöchsten Stufe gilt bis Mittwochnacht um 1.00 Uhr. Auch die Warnapp Katwarn löste wegen der DWD-Warnung aus und rät den Nutzern Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Unwetter-Warnung für Bayern: Katwarn löst aus – Gewitterfront erreicht München

Update, vom 11. Juli, 23.20 Uhr: Der DWD hat nun auch eine Unwetterwarnung (Stufe 3) für die Landkreise Starnberg und Fürstenfeldbruck herausgegeben. Dort warnt der Deutsche Wetterdienst vor orkanartigen Böen, sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Litern pro Quadratmetern und Hagel. Auch die Warn-App KATWARN löste für die entsprechenden Gebiete aus.

Update vom 11. Juli, 23 Uhr: Erste „schwere Gewitter“ der Warnstufe 3 ziehen von West nach Ost auf München zu. Sie haben bereits Augsburg und Landsberg erreicht. Die gefährliche Zelle der Stufe 4 („extreme Unwetter“) walzt sich ebenfalls über Bayern und auf München zu.

Update vom 11. Juli, 22.46 Uhr: Mittlerweile hat Katwarn seine Warnung auf Teile Bayerns ausgeweitet. Etwa für die Stadt Kempten im Allgäu gilt die untenstehende Warnung vor schwerem Gewitter. Es wird empfohlen, sich nicht im Freien aufzuhalten.

Der Norden Bayerns bleibt bislang weitestgehend verschont. Die schlimmste Gewitterzelle befindet sich im Südwesten des Freistaats und bewegt sich langsam auch auf München zu.

Unwetter-Warnung für Bayern: Katwarn löst aus - Zelle besonders gefährlich

Update vom 11. Juli, 22.28 Uhr: Und es kommt wohl noch dicker! Der DWD hat die Warnstufe für das Unwetterzentrum mittlerweile auf die höchste Warnstufe hochgesetzt: Damit ist von einem „extremen Unwetter“ die Rede. Hier drohen „extreme Orkanböen, heftiger Starkregen und Hagel“. Diese Zelle erreicht offenbar in diesen Minuten im Südwesten die Grenze Bayerns. Die Orkanböen können dabei Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreichen.

Für die aktuell betroffenen Regionen in Baden-Württemberg hat auch Katwarn bereits ausgelöst. „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr“, wird hier gewarnt. Zudem seien „schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen.“ Auch Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien“, heißt es in der Katwarn-Mitteilung.

Sturm in Bayern: Schwere Gewitter erreichen den Freistaat

Update vom 11. Juli, 22.20 Uhr: Mittlerweile erreicht auch das „schwere Gewitter“ der Unwetterwarnstufe 3 von 4 des Deutschen Wetterdienstes die Grenzen des Freistaats. Von Westen her wird die Front mit Orkanböen (bis zu 120 km/h) sowie heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 20 und 30 Liter pro Quadratmeter und Hagel um die drei Zentimeter über Bayern ziehen.

Update vom 11. Juli, 21.59 Uhr: Erste Ausläufer der Unwetterfront haben Bayern erreicht. Im Nordwesten wird über Dinkelsbühl vor starkem Gewitter mit Starkregen gewarnt. Ebenso lautet die Warnung der Stufe 2 von 4 in der DWD-Skala im Allgäu rund um Oberstdorf.

Der Kern der Unwetterfront rollt weiter auf Bayern zu und könnte den Freistaat bald erreichen. Es wird vor Hagel gewarnt.

Unwetterfront rollt auf Bayern zu

Update vom 11. Juli, 21.33 Uhr: Die Unwetterfront schiebt sich weiter vor. Mittlerweile gilt in der gesamten Westhälfte Baden-Württembergs eine amtliche Warnung vor „schwerem Gewitter“. Im Süden erreicht die Front aktuell Lindau. Im Norden sind Ausläufer kurz vor der bayerischen Grenze.

Update vom 11. Juli, 21.04 Uhr: Die Unwetterfront walzt weiter in Richtung Bayern. Zumindest Ausläufer haben nun die westliche Hälfte Baden-Württembergs bedeckt. Hier wird zumindest vor „starkem Gewitter“ mit Sturmböen und Starkregen gewarnt.

Ganz im Westen und besonders in Alpennähe bis nach Freiburg hat der Wetterdienst seine Warnstufe sogar erhöht. Hier spricht man von „schwerem Gewitter“ mit schweren Sturmböen und heftigem Starkregen.

Unwetterfront rollt auf Bayern zu - amtliche Vorab-Warnung

Update vom 11. Juli, 20.45 Uhr: Gewitter rollen auf den Freistaat zu. Die Unwetterwarnung vom DWD gilt bis voraussichtlich 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch. Der Wetterdienst warnt vor Starkregen und Sturmböen. Die Gewitterzelle zieht weiter Richtung Westen und befindet sich aktuell kurz vor Stuttgart und schon über Pforzheim. Hier gilt die amtliche Warnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel bereits. Für Bayern gilt aktuell weiterhin die Vorab-Informationen und die Warnung, dass das Gewitter auf dem Weg zu uns ist.

Update vom 11. Juli, 20.05 Uhr: Mittlerweile gilt die „Vorabinformation Unwetter“ für die gesamte südliche Hälfte Bayerns. Zu den betroffenen Regionen zählen München, Passau, Ingolstadt und Augsburg. Für Nürnberg, Regensburg und Würzburg wurde keine Warnung ausgesprochen. Unterdessen haben die Gewitter die Westgrenze Deutschlands erreicht und ziehen der Prognose nach nun weiter nach Osten - und damit in Richtung Bayern. In Freiburg gilt aktuell etwa schon die Unwetterwarnstufe 3 von 4.

Update vom 11. Juli, 19.30 Uhr: Der Wetterdienst hob für ganz Bayern die Hitzewarnung auf. Es gilt jedoch weiterhin eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für den Süden, Südwesten und Westen Bayerns.

Update vom 11. Juli, 19 Uhr: Die ausgesprochene amtliche Warnung vor starkem Gewitter wurde bis kurz vor Nürnberg ausgeweitet. Sie umfasst jetzt auch die Regionen um Schwabach und Roth. Die mittelfränkische Metropole ist noch nicht davon betroffen.

Unwetter in Bayern: Starkregen und Orkanböen um die 120 km/h

Update vom 11. Juli, 18 Uhr: Der DWD sprach weitere Unwetterwarnungen für Bayern aus. Die „Vorabinformation Unwetter“ gilt für den Westen, Südwesten und Süden Bayerns. Die betroffenen Regionen umfassen unter anderem München und Augsburg. Für die Region südlich von Ansbach und östlich von Dinkelsbühl sprach der DWD auch eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter aus. Der Wetterdienst geht von Sturmböen, mit Geschwindigkeiten von bis 85 km/h aus. Begrenzt kann es Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h geben.

Knallen soll es der aktuellen Prognose nach ab 20 Uhr. Dabei wird „heftiger Starkregen“ um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel um drei Zentimeter vorausgesagt. Lokal begrenzt kann es zu „extrem heftigem Starkregen“ mit mehr als 40 Litern pro Quadratmeter kommen. Über die Nacht sollen die Gewitter ostwärts abziehen und dabei an Intensität verlieren.

Gewitterwarnung ausgeweitet: Süden und Westen Bayerns betroffen

Update vom 11. Juli, 15 Uhr: Für den Großteil des Südwestens in Bayern gilt beim Deutschen Wetterdienst weiter die „Vorabinformation Unwetter“, doch im äußersten Westen ist es nun schon etwas konkreter: Die Experten warnen für Neu-Ulm, Günzburg und den Südwesten von Dillingen jetzt vor „schwerem Gewitter“ – losgehen soll es ab 17 Uhr. „Am heutigen späten Nachmittag und am Abend entwickeln sich von Westen her teils schwere Gewitter mit schweren Sturmböen bis 100 km/h, heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie Hagel um 4 Zentimeter“, heißt es. Extremere Entwicklungen sind dabei nicht ausgeschlossen, schreibt der DWD.

Erstmeldung vom 11. Juli: München – Mehr als 30 Grad sind heute fast überall in Bayern angekündigt, es wäre der zweite Tag mit diesen Temperaturen in Folge – ab dem dritten spricht man von einer Hitzewelle. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, denn schon ab Dienstagabend, 11. Juli, spätestens dann aber in der Nacht zu Mittwoch, 12. Juli, entlädt sich die angestaute Hitze. Und das wohl mit einem gewaltigen Knall.

DWD warnt vor „schweren Gewittern“ – Eine Region trifft es wohl besonders heftig

So schreibt der DWD im aktuellen Warnlagebericht für Bayern: „Abends und in der Nacht zum Mittwoch wahrscheinlich verbreitet starke Gewitter mit Sturm- und schweren Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h und Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.“ Besonders heftig dürfte es dabei den Südwesten treffen, hier sprechen die Experten von Unwettergefahr mit „Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Orkanböen bis 120 Km/h und Hagel“.

Die aktuelle Warnkarte des DWD zeigt noch vor allem die bis etwa 19 Uhr vorherrschende amtliche Warnung vor Hitze. Doch von Westen her kommend zeigt eine bedrohlich gestrichelte Schattierung bereits die sich abzeichnenden Gewitter und Unwetter. Aktuell warnt der DWD in folgenden Landkreisen mit der „Vorabinformation Unwetter“:

Unwetter und Gewitter in Bayern: Lokal sind Extreme möglich

Es ist davon auszugehen, dass die Unwetter von Westen her kommend auch über weitere Landkreise hinwegfegen werden, als zum jetzigen Stand auf der Warnkarte angekündigt. Auch Richtung München werden die Gewitter vorrücken, der DWD aktualisiert die Warnlage regelmäßig. Nach jetzigem Stand sollen sie dabei aber an Intensität verlieren: „In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität“, heißt es.

Im Südwesten dagegen sind sogar Extreme möglich, wie der DWD eindringlich warnt: „Bei besonders schweren Entwicklungen sind vereinzelt und lokal eng begrenzt auch Orkanböen um 120 km/h, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagel um 5 Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen“, so die Experten.

Am Mittwoch soll sich die Lage tagsüber dann wieder entspannen, ehe am Nachmittag erneut Gewitter mit Starkregen drohen. (fhz)

