Golfballgroße Hagelkörner: Unwetter in Bayern sorgt für schwere Schäden und kaputte Autos

Von: Adriano D'Adamo

Der Hagel beschädigte mehrere Autos in Bayern. © Axel Wolf

Das Unwetter über Bayern sorgte für viele Schäden. Bilder online zeigen die Ausmaße der Schäden durch den Hagel im Freistaat annahmen.

München – Ein Unwetter zieht am Samstag (26. August) über Bayern her. Besonders die Regionen im Süden des Freistaates sind davon betroffen. Der Deutsche Wetterdienst warte unter anderem vor Starkregen, Orkanböen und Hagel. Der Hagel richtete an mehreren Orten viel Schaden an.

Die Hagelkörner können bis zu vier Zentimeter groß werden. © Fkn

Viele Hagelschäden in Bayern: Kein eingeschränkter Zugverkehr

Der Hagel beschädigte unter anderem Hausfassaden und Autos. Laut dem Deutschen Wetterdienst können die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu vier Zentimeter erreichen. Online sind mehrere Videos und Fotos von eingebrochenen Windschutzscheiben zu sehen, die durch den Hagel in Bayern beschädigt wurden.

Zwischenzeitlich wurde für rund 20 bayerische Landkreise die Alarmstufe Rot ausgerufen. Die Lage verbesserte sich über den Verlauf des Tages. Die Deutsche Bahn teilte auf eine Anfrage unserer Redaktion mit, dass der Zugverkehr am Münchener Hauptbahnhof durch das Unwetter nicht beeinträchtigt wurde.

