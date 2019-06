Frau will Kirschen pflücken - und stürzt in den Tod

Sie wollte einfach nur Kirschen pflücken. Doch für eine Frau aus dem Landkreis Straubing-Bogen endete die Ernte tödlich.

Haibach - Eine 62-Jährige ist bei der Kirschernte in Haibach (Landkreis Straubing-Bogen) tödlich verunglückt. Die Frau stürzte aus einer Gitterbox in rund drei Metern Höhe ab, die an einem Traktor angebracht war, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Retter konnten nach dem Unfall am Freitag nichts mehr für die Frau tun. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen die Unfallursache klären.

Retter konnten nach dem Unfall am Freitag nichts mehr für die Frau tun. Sie starb noch an der Unfallstelle. Ermittlungen der Kriminalpolizei sollen die Unfallursache klären.

dpa