Unsichtbarer Virus breitet sich aus - Größtes Hopfenanbaugebiet der Welt ist angegriffen

Ein Virus greift Hopfenpflanzen in der Hallertau an. Eine CSU-Landtagsabgeordnete ist beunruhigt.

Halltertau - Ein unsichtbarer Übeltäter macht sich an den Hopfenpflanzen in der Hallertau zu schaffen – der Mini-Virus namens „Citrus Bark Cracking Viroid“ wird am Ende die befallenen Ranken ganz absterben lassen. Zwei Infektionen sind jetzt in Parleiten im Ilmtal nachgewiesen worden – eine unschöne Nachricht kurz vor der heutigen Presserundfahrt durch das größte Hopfenanbaugebiet der Welt! Landwirtschaftsmininiterin Michaela Kaniber (CSU) und Vertreter der Hopfenpflanzer informieren in Wolnzach unter anderem über Neues aus der Forschung.

Eine Ausweitung der Forschung und der bestehenden Überwachungsprogramme fordert Ruth Müller, Landtagsabgeordnete und landwirtschaftspolitische Sprecherin der SPD. Sie stammt selbst aus der Hallertau und ist sehr besorgt. Macht der Viroid seine zerstörerische Runde, wäre das langfristig ein enormer Schaden für die Anbauer. Rund 1000 Hopfenpflanzer erzeugten in den letzten Jahren mehr als 36.000 Tonnen.

Der hochansteckende Erreger „Citrus Bark Cracking Viroid“ wurde 1988 in Kalifornien erstmals nachgewiesen. Sein Hauptwirt: Zitrusfrüchte. Jetzt ist er in Deutschland angekommen – vielleicht durch Zitrusfrüchte im Kompost, wie Otmar Weingarten, Chef des Hopfenpflanzerverbands vermutet.

