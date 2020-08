Mann findet Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg: Vor Schreck tut er etwas sehr Unüberlegtes

Eigentlich wollte er nur Steine sammeln. Dann zieht ein Mann aus Hammelburg eine Handgranate aus der Saale. Vor Schreck schleudert er sie einfach weg.

Hammelburg - Ein Mann aus dem unterfränkischen Hammelburg (Landkreis Bad Kissingen) stand am Samstag (22. August) am Ufer der Saale. Er betrachtete die Steine im seichten Wasser, als ihm ein besonders Schöner ins Auge stach. Doch als er ihn aus dem Wasser hob, fiel ihm auf, dass er da keinen Stein in der Hand hielt.

Hammelburg (Bayern): Mann fischt Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Saale

Erst als der Mann den vermeintlichen Stein aus der Saale genauer betrachtete, bemerkte er, dass er eine Handgranate - wahrscheinlich aus dem Zweiten Weltkrieg - gefunden hatte. Daraufhin erschrak der Mann so sehr, dass er die Granate einfach wegwarf. Zum Leidwesen der Polizisten, die später an der Stelle eintrafen, wusste der er nicht mehr, in welche Richtung er sie geschleudert hatte. Detoniert ist das alte Sprengmittel durch den Wurf auf jeden Fall nicht. Der Mann hatte großes Glück, dass nichts weiter passiert sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Da die alte Granate aber immer noch gefährlich ist, musste das Teilstück an der Saale jetzt gesperrt werden. Spaziergänger müssen nun den Bereich zwischen Hammelburg und Diebach weiträumig umwandern. Wenig später nach dem Fund waren bereits Spezialkräfte und Mitarbeiter der Bergwacht vor Ort um nach der Granate zu suchen - leider ohne Erfolg. Nun wird am Montag eine Spezialfirma nach dem Sprengmittel suchen. (tel)

