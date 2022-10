Tötungsdelikt an Hanna (23): Soko „Club“ sucht Jogger – Zeugenaufruf

Von: Felix Herz

Teilen

Die Ermittlungen im Fall der getöteten Hanna aus Aschau gehen weiter. Als wichtigen Zeugen hat die Soko „Club“ derzeit einen Jogger im Visier.

Aschau – Über zwei Wochen ist es inzwischen her, dass die 23-jährige Hanna nach einem Clubbesuch in Aschau tot im Bereich des Flusses Prien gefunden wurde. Ein Spaziergänger hatte ihren Körper am Wasser entdeckt. Seitdem arbeiten laut Angaben der Polizei mehr rund 60 Ermittler in dem Fall. Und sie kommen voran.

Ermittlungen im Fall der toten Hanna (23): Polizei sucht Jogger – wichtiger Zeuge

Laut Pressemitteilung der Polizei gingen bis zum Mittwoch, 19. Oktober, 287 Hinweise bei der Sonderkommission „Club“, die sich um den Fall der getöteten 23-Jährigen kümmert, ein. 150 Zeugen wurden inzwischen vernommen, weitere Befragungen sollen folgen.

Taucher suchen den Fluss ab, in dem die Leiche der 23-Jährigen gefunden wurde. © Uwe Lein/dpa/dpa-Bildfunk/Polizei (Collage: Merkur.de)

Im Rahmen dessen wendet sich die Soko „Club“ nun erneut an die Öffentlichkeit. Gesucht wird ein möglicherweise wichtiger Zeuge: Ein Jogger, der in der Nähe des Musik-Clubs „Eiskeller“ unterwegs war. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ebenso werden Menschen, die etwas zu der Identität des Joggers sagen können, gebeten, sich bei den Beamten zu melden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Öffentliche Suche nach Jogger: Personenbeschreibung und Details veröffentlicht

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Jogger am frühen Montagmorgen, 3. Oktober, zwischen 2 Uhr und 3 Uhr „im Bereich der Kampenwandstraße und dem Parkplatz der Festhalle in Aschau im Chiemgau unterwegs“, heißt es. Zusätzlich wurde eine Personenbeschreibung veröffentlicht:

Der Jogger ist männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt und von sportlich-schlanker Figur.

Er hat einen eher helleren Hauttyp.

Er war bekleidet mit kurzer Sport-/Laufhose und langärmligem Oberteil („Windstopper“). Außerdem trug er eine Stirnlampe.

Keine nennenswerten Fortschritte konnte die Soko „Club“ bei der Suche zu der im selben Bereich gefundenen Armbanduhr machen. Zwar seien zahlreiche Hinweise eingegangen, es habe sich aber bisher kein direkter Bezug zu einer Person gegeben. Bei dem Fundstück handelt es sich um eine Uhr der Marke „Holzkern“, Uhrengehäuse und Armband sind überwiegend aus Holz gefertigt. Hier wiederholt die Polizei ihren Zeugenaufruf und fügt eine Frage hinzu: „Wer hat sich nach dem 03.10.2022 eine solche Uhr beschafft oder dies versucht, z. B. auch über Internetverkaufsplattformen?“

Die in einem Bach gefundene Uhr nahe dem Parkplatz der Kampenwandseilbahn. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Beweisstück. © PP Oberbayern Süd / Merkur-Collage

Personen, die sachdienliche Hinweise im Falle des Joggers und / oder der Armbanduhr geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08 03) 1 20 00 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zu melden. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.