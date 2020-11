Schwerer Unfall in Unterfranken: Lkw kollidiert mit Schulbus - mehrere Kinder verletzt

Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte wurden heute ins unterfränkische Hofheim gerufen. Dort stieß ein Lkw mit einem Schulbus zusammen.

Hofheim - In der Nähe der unterfränkischen Gemeinde Hofheim (Landkreis Haßberge) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Schulbus wurde von einem Lkw an der Seite getroffen und schwer beschädigt. An Bord des Busses waren etwa 20 bis 25 Kinder, die teilweise schwer verletzt wurden.

Unfall mit Schulbus: Zahlreiche Rettungskräfte versorgen die Kinder

Gegen Mittag fuhr der Schulbus die Rügheimer Straße entlang. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde er bei der Auffahrt zur B303 von einem Lkw an der Seite getroffen. Dabei wurde die Flanke eingedrückt und mehrere Fenster gingen bei dem Aufprall zu Bruch. Laut Polizei Unterfranken waren etwa 20 Schulkinder im Alter von sechs bis zehn Jahren im Bus. Die meisten blieben bei dem Unfall unverletzt. Sieben Kinder erlitten wohl leichte Verletzungen durch die gebrochenen Glasscheiben. Ein Schüler wurde offenbar schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Vor Ort sind noch immer zahlreiche Rettungsdienste im Einsatz, die sich um die Kinder kümmern und die Verletzten versorgen. Die Straße ist im Augenblick noch gesperrt. Die Polizei muss jetzt klären, wie es zu dem Zusammenstoß kam. (tel)

In Kaufbeuren ereignete sich ein schrecklicher Wildunfall. Ein Fuchs hängt über Stunden in einer Stoßstange fest.