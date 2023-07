„Schönster Tag meines Lebens“: Bayerns meistgehörter Radio-Morgenmann hat geheiratet – und zeigt Bilder

Einer der beliebtesten Radiomoderatoren einer Morgensendung hat geheiratet. Die Fotos zu seiner Hochzeit hat er auf Instagram geteilt. Seine Fans freuts.

München - Seit 2014 begleitet der Radiomoderator Marcus Fahn seine Hörer auf Bayern 1 in den Tag. Seine Morgensendung begeistert viele Menschen mit Geschichten aus dem Alltag und Rätseln. Jetzt hat der beliebte Moderator geheiratet. Auf Instagram zeigt er Fotos von dem besonderen Tag.

Mit sieben Bildern gewinnen seine Follower einen Eindruck, wie die Hochzeit für Marcus Fahn und seine Angi gewesen sein muss. Hand in Hand zeigen die beiden sich freudestrahlend vor der Kamera - er in einem grauen Anzug mit Fliege, sie in einem weißen Brautkleid mit breiten Trägern. Zu den Bildern schreibt Fahn: „Der schönste Tag meines Lebens“.

Bayern 1- Radiomoderator hat geheiratet und zeigt Fotos: „Ihr seht so wunderschön glücklich aus“

Die Instagram-Fans freuen sich mit ihm und seiner Braut. „Ihr seht so wunderschön glücklich aus“, kommentiert etwa eine Userin. Eine andere schreibt: „Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute für den gemeinsamen Lebensweg.“

Der Moderator stammt ursprünglich aus Mittelfranken, genauer gesagt aus Langenzenn (Landkreis Fürth). Dort, im heimischen Kinderzimmer, startete er auch seine Karriere. Seine Schwester und er spielten mit einem Kassettendeck und zwei Plattenspielern Radio - deren einzige Zuhörer waren damals allerdings nur die Eltern.

Dass er Moderator einer Morgenshow ist, passt eigentlich nicht zu seiner Natur. Denn er sagt selbst über sich: „Eigentlich bin ich ein notorischer Langschläfer.“ Seine Show ist laut Senderangaben die meistgehörte Morgensendung Bayerns, die er nach mehreren Zwischenstopps in Nürnberg, München, Köln und Hamburg vor neun Jahren übernommen hat. (ly)

