Radfahrer stößt mit Reh zusammen und geht schwer verletzt nach Hause ins Bett

Von: Katarina Amtmann

Der Mann ging nach dem Unfall nach Hause und legte sich schlafen. Die Polizei machte ihn ausfindig und brachte ihn mit Verdacht auf Schädelbruch und Lungenriss ins Krankhaus.

Guttenberg - Ein Radfahrer ist in Oberfranken beim Zusammenstoß mit einem Reh schwer verletzt worden. Der Mann legte sich - ohne Erinnerung an den Unfall - schlafen. Ein Autofahrer hatte in der Nacht zum Freitag, 25. August, ein totes Reh, ein beschädigtes Fahrrad, einen einzelnen Schuh sowie eine Blutlache in Guttenberg (Landkreis Kulmbach) entdeckt und die Polizei gerufen.

Radfahrer legt sich schwer verletzt schlafen - Polizei bringt ihn ins Krankenhaus

Wie die Beamten mitteilten, konnten die Einsatzkräfte den 62-Jährigen in seinem Zuhause ausfindig machen. Er kam mit Verdacht auf Schädelbruch, mehreren Rippenbrüchen und Lungenriss ins Krankhaus. (kam/dpa)

