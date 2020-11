Rentner aus Hausham sucht mit mysteriöser Anzeige und einem Bild aus dem Jahr 1959

Alexander S. (82) aus Hausham sucht mit einer Anzeige nach einer Frau. Helfen soll dabei ein Bild aus dem Jahr 1959.

Die Anzeige ist ungewöhnlich – und rätselhaft. Ein Foto aus dem Jahr 1959 von einem kleinen Jungen auf dem Arm einer Frau. „Wer kennt diese Frau?“ steht daneben, dazu eine Telefonnummer. Erschienen ist das Inserat in der Rubrik „Bitte melden“ in unserer Zeitung. Was steckt dahinter?

Aufgegeben hatte das Inserat Alexander S. aus Hausham (Kreis Miesbach). Der 82-Jährige blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Er ist aufgewachsen in Holzkirchen, begann als 14-Jähriger eine Lehre im Bergwerk, später arbeitete er in einer Spezial-Tiefbaufirma und war unter anderem am U-Bahnbau in München beteiligt.

S. ist Hobby-Autor, ein Buch hat er bereits veröffentlicht. Nun soll ein zweites folgen. „Dreimal sieben Jahre“, will er es nennen. Und es soll von seiner Kindheit in Holzkirchen handeln – von der Geburt bis zu seinem 21. Lebensjahr. Und hier kommt die Anzeige ins Spiel. Denn Alexander S. will das Bild in dem Buch verwenden. Und korrekt, wie er ist, sucht er die Frau, um sie um Erlaubnis dafür zu bitten. „Sie hieß Fanny Leitner“, sagt der Rentner, doch mehr zu ihrem derzeitigen Aufenthalt kann er nicht sagen. Welche Rolle sie denn in dem Buch spielen soll? „Ein Kapitel“, sagt S., aber auch das bleibt vorerst ein Geheimnis, sagt er.

Die Anzeige erschien schon einmal. Und prompt kam ein Anruf von einer Frau. Es war nicht Fanny – aber jemand, der Fanny kannte. „Die wusste einiges“, erinnert er sich. Fanny sei erst im Schongauer Land gewesen, dann in München. Vielleicht schon unter anderem Namen. Mehr hat er nicht erfahren. Denn genau in dem Augenblick fiel ihm vor Aufregung sein Handy aus der Hand. Da lag das alte Nokia, der Akku daneben. Und das Gespräch war beendet, bevor S. die Frau nach ihrer Nummer fragen konnte – oder nach mehr Informationen zu Fanny. Der Rentner hat aber auch für dieses Problem schon eine Lösung gefunden. Er hat einfach noch einmal eine Anzeige aufgegeben. Nun sucht er nach Fanny – und nach der Informantin.