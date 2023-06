Experten warnen: Immer mehr Menschen in Bayern erkranken an Hautkrebs - auch wegen Klimawandel

Von: Adriano D'Adamo

Immer mehr Menschen in Bayern erkranken an Hautkrebs. Als Grund für den rasanten Anstieg von Hautkrebsfällen nennen Experten unter anderem den Klimawandel und die Corona-Pandemie.

München – Die Zahl an Hautkrebsfällen und -toten in Bayern ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Das bayerische Krebsregister meldete 3300 Neudiagnosen für 2021. Auch die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) bestätigte diese erschreckende Entwicklung und zeigte ein erhöhtes Aufkommen von schwarzem Hautkrebs bei ihren Versicherten auf, der bösartig und lebensgefährlich ist.

Mehr Hautkrebserkrankungen in Bayern: Unterschied schwarzer und weißer Hautkrebs

Zwischen 2011 und 2021 verzeichnete die KKH einen Anstieg von 54 Prozent des schwarzen Hautkrebses bei ihren Versicherten. Bundesweiter Spitzenreiter ist Sachsen mit einem Anstieg von 94 Prozent bei schwarzem Hautkrebs. Auch hinsichtlich des weißen Hautkrebses habe laut der KKH die Zahl der Hautkrebsfälle in Bayern zwischen 2011 und 2021 um 46 Prozent zugenommen.

Durch längere Sonnenstunden sind Menschen viel länger der UV-Strahlung ausgesetzt und haben ein erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu erkranken (Symbolbild).

Schwarzer Hautkrebs beziehungsweise ein malignes Melanom ist eine bösartige Neubildung der Haut und entwickelt sich aus veränderten Pigmentzellen. Die veränderten Hautzellen färben sich bei UV-Bestrahlung dunkel, vermehren sich und verdrängen gesunde Hautzellen. Sobald der schwarze Hautkrebs streut, ist eine Heilung oft nicht mehr möglich, erklärt die Bundesärztekammer.

Weißer Hautkrebs fasst das Basalzellkarzinom und das Plattenepithelkarzinom zusammen und zeigt sich darin, dass sich betroffene Stellen schuppen, verfärben oder uneben werden. Er breitet sich nur selten im Körper aus und kann meistens vollständig entfernt werden.

Viel mehr Todesfälle durch Hautkrebs: Experten warnen

Auch die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs stieg in Bayern in den letzten Jahren an. 2011 lag diese Zahl bei 550 Toten und 2021 bei 660. Deutschlandweit stieg die Fallzahl in den letzten 20 Jahren um fast die Hälfte an. 2001 waren es 2600 Todesfälle durch Hautkrebs und 2021 bereits 4100 laut dem Statistischen Bundesamt. „Aber Hautkrebs ist tatsächlich vermeidbar. Bis auf ein paar seltene Krebserkrankungen haben wir uns Hautkrebs durch unsere Lebensweise in unser Leben geholt“, sagte Gabriele Brückner, Geschäftsführerin der bayerischen Krebsgesellschaft, gegenüber BR24.

Sie sprach eine Warnung aus, weil viele Menschen unterschätzen, wie stark die Sonne und wie schwach die ihre Haut ist. „Die Haut ist einfach ein ganz empfindliches Organ und ist immer leicht beleidigt. Das heißt: Jeden Sonnenbrand, den wir haben, addiert sie auf. Sie ist sehr gut im Zählen“, sagte Brückner BR24.

Klimawandel und Corona: Mögliche Gründe für den Anstieg von Hautkrebsfällen

Die KKH benennt den Klimawandel und dessen Folgen als einen möglichen Grund für das erhöhte Aufkommen an Hautkrebs. Höhere Temperaturen und heißere Sommer führen zu mehr Sonnenstunden und dementsprechend zu mehr schädigenden UV-Strahlen, die auf die Haut treffen können. Hinzu kommt ein verändertes Freizeitverhalten, weswegen Menschen viel mehr Outdoor-Aktivitäten betreiben und sich häufiger und intensiver der UV-Strahlung aussetzen, erklärt die KKH. Gründliches Eincremen mit Sonnencreme, die mindestens Lichtschutzfaktor 30 und ausgewiesenen UV-Schutz hat, schützende Kleidung, Sonnenhüte und Aufenthalte im Schatten empfiehlt die KKH.

Dr. Dirk Tomsitz ist Dermatologe am LMU Klinikum in München und verzeichnet einen drastischen Anstieg an Hautkrebspatienten. Er muss immer mehr Patienten aufgrund von fortgeschrittenen Hauttumoren behandeln. Tomsitz benennt als möglichen Grund für diese Entwicklung gegenüber BR24 die Corona-Pandemie. Viele Hautkrebspatienten hätten sich in der Zeit nicht rechtzeitig in Behandlung begeben, was den Zustand verschlimmerte. Krankenkassen und Experten raten deswegen regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Ab einem Alter von 35 Jahren bezahlen die Krankenkassen das Hautkrebs-Screening alle zwei Jahre.

