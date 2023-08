Badeverbot in oberfränkischem See – Blaualgen können Erbrechen und Hautreizungen auslösen

Von: Manuel Rank

Wie in den Vorjahren sorgt die Hitze für Vermehrung von Blaualgen – im Kulmbacher See Kieswäsch gilt deswegen Badeverbot. © IMAGO / tobiasott, IMAGO (kleines Bild) (Symbolbild)

Auf eine Empfehlung des Gesundheitsamtes verhängt die oberfränkische Stadt Kulmbach ein Badeverbot für die Kieswäsch. Der Grund: eine zu hohe Blaualgen-Konzentration.

Kulmbach – In der Kieswäsch – einem Badesee in der oberfränkischen Stadt Kulmbach – hat es sich ausgebadet. Zumindest zeitweise. Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes verhängte die Stadt am Dienstag, 22. August, „mit sofortiger Wirkung ein Badeverbot“, hieß es in einer Presseerklärung. Der Grund: Im Badesee war eine zu hohe Konzentration an Cyanobakterien nachgewiesen worden – besser bekannt als Blaualgen.

Diese Bakterien können bei Kontakt zu gesundheitlichen Beschwerden führen, wie Erbrechen und Übelkeit, Hautreizungen, Durchfall, Fieber und Atemnot, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Kulmbach. Außerdem bestehe wegen der verminderten Sichttiefe durch den dicken Algenteppich eine erhöhte Unfallgefahr.

Blaualgen Eigentlich sind Blaualgen keine Algen, sondern sogenannte Cyanobakterien. Der Name kommt von dem grün-blauen Farbstoff, den einige der Bakterien enthalten. Blaualgen kommen vor allem in Flüssen und Seen vor, teilweise aber auch im Meerwasser. Hohe Temperaturen über einen langen Zeitraum, viel Sonneneinstrahlung und wenig Wind fördern das Blaualgenwachstum. Aber auch Nährstoffe aus landwirtschaftlicher Düngung können zu einer Massenentwicklung der Bakterien führen. Einige Cyanobakterien bilden Giftstoffe aus, die für Menschen eine Gefahr für die Gesundheit darstellen können. Der Kontakt mit den Bakterien führt oft zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen, aber auch stärkere Symptome wie Übelkeit, Durchfall und Erbrechen sowie Fieber oder Atemwegserkrankungen können auftreten. Blaualgen können außerdem Bindehautentzündungen auslösen oder die Leber schädigen. Vor allem Kleinkinder, Schwängere sowie Menschen mit geschwächtem Immunsystem sollten das Baden in belasteten Gewässern vermeiden. Wie kann ich Blaualgen erkennen? – anhand einer grünlich oder bläulich-grüne Färbung, Algenteppiche oder Schlierenbildung oder wenn beim Stehen bis zu den Knien im Wasser die Füße kaum oder gar nicht zu sehen sind. Auf der Internetseite des Bundesumweltamtes kann in einer Deutschlandkarte die Wasserqualität an ausgewiesenen Badestellen nachgeschaut werden. Quelle: BUND

Badeverbot in bayerischem See: Schilder weisen darauf hin

Die Stadt hatte deswegen am Dienstag rund um den See Schilder mit einem Hinweis auf das Verbot aufgestellt. Das Verbot gelte bis auf Weiteres, könne jedoch nur wenige Tage andauern, hieß es weiter. Das hänge von den Witterungsverhältnissen ab. Die erhöhten Temperaturen der letzten Wochen und die dadurch gestiegenen Wassertemperaturen der Kieswäsch begünstigten die Verbreitung der Blaualgen. Sollte es in der nächsten Zeit weiterhin ähnlich warm und trocken bleiben, bestehe das Badeverbot auch länger.

Die Stadt Kulmbach lässt am See täglich Proben durchführen. Das Badeverbot wird den Angaben zufolge aufgehoben, wenn „die kritischen Werte wieder gesunken sind“ und sich die Blaualgen-Konzentration im normalen Bereich befindet.

