Frau will Straße überqueren – und stirbt vor den Augen ihres Mannes

Eine Frau ist am Sonntag von einem Auto erfasst und getötet worden. Ihr Mann musste das ganze Unglück mit ansehen.

Hauzenberg - Eine Fußgängerin ist in Niederbayern von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die 79-Jährige wollte am Sonntag bei Hauzenberg (Landkreis Passau) eine Staatsstraße überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Hauzenberg/Bayern: Frau wird von Auto erfasst und stirbt an Unfallstelle

Dabei übersah sie das Auto eines 55-Jährigen und wurde erfasst. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Ihr Ehemann, der sie begleitet hatte, erlitt einen Schock.

dpa