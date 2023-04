Heftiger Unfall in Bayern: Auto kommt von Straße ab und kracht in Baum – Insassen schwer verletzt

Von: Felix Herz

In Oberfranken hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Autounfall ereignet. Der 65-jährige Fahrer war aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. © NEWS5 / Merzbach

Bei einem Autounfall in Oberfranken erlitten ein Autofahrer und seine Beifahrerin mehrere schwere Knochenbrüche. Die Ursache ist bislang unklar.

Burgkunstadt – In Bayern hat sich schlimmer Unfall ereignet. Ein 65-jähriger Autofahrer ist aus bisher ungeklärter Ursache bei Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden er und seine fünf Jahre jüngere Beifahrerin schwer verletzt.

Unfall in Bayern: Zwei Personen schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich den Angaben der Polizei zufolge am Samstagnachmittag, 29. April, in Oberfranken. Der 65-jährige Autofahrer verlor in einem Waldstück zwischen Burgkunstadt und Küps die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtete.

Das Auto prallte mit der Front gegen den Baum und blieb entgegen der Fahrtrichtung neben der Straße stehen. Der Fahrer und seine 60 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Aufprall mehrere schwere Knochenbrüche und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ersthelfer befreien Fahrer – Feuerwehr muss einschreiten

An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Nach Angaben vom Unfallort konnte der Fahrer des Wagens von Ersthelfern aus dem Wrack befreit werden, seine Beifahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Polizei schätzt den durch den Unfall entstandenen Schaden auf 10.000 Euro, heißt es abschließend. (fhz mit Material von dpa)

