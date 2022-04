100.000 Euro Schaden bei Scheunen-Brand - zwei Fünfjährige für Feuer verantwortlich

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Beim Brand einer Scheune entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern (Symbolbild). © IMAGO / photothek

Beim Brand einer Scheune in Heigenbrücken (Kreis Aschaffenburg) entstand hoher Sachschaden. Zwei kleine Kinder sind für das Feuer verantwortlich.

Heigenbrücken - Am Samstag geriet in Heigenbrücken (Landkreis Aschaffenburg) eine Scheune in Brand. Das teilte die Polizei mit.

Heigenbrücken: Scheune brennt - zwei Kinder für Feuer verantwortlich

Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte jedoch verhindert werden. „Die Kriminalpolizei Aschaffenburg konnte zwei spielende Kinder als Verursacher des Brandes ermitteln“, heißt es.

Der Pressemitteilung zufolge wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegen 13.45 Uhr zu einem Brand in der Hauptstraße gerufen. Bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte war starke Rauchentwicklung aus einer Scheune, in der Heuballen gelagert waren, sichtbar.

Heigenbrücken: Scheune und Auto brennen - Zwei fünfjährige Kinder verantwortlich

Die Feuerwehr bekam die Flammen schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Der Dachstuhl der Scheune und ein darin abgestellter Pkw brannten völlig aus. Der Sachschaden wird aktuell auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. „Zwei strafunmündige Kinder im Alter von fünf Jahren zeigen sich nach bisherigen Erkenntnissen für die Brandentstehung verantwortlich“, ist abschließend zu lesen. (kam)

Im März brannte es nahe des berühmten Schlosses Neuschwanstein. Grund war die langanhaltende Trockenheit.