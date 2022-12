„Heilerin“ sieht „schwarze Krankheit“ – für Ritual gibt ihr Seniorin all ihre Wertsachen

Von: Tanja Kipke

Sie sah eine „schwarze Krankheit“ in der Seniorin: Angebliche Heilerin erbeutet Schmuck und Bargeld im Wert von 60.000 Euro. (Archivbild) © dpa/ picture alliance/ Sebastian Kahnert

In Ingolstadt ist eine Seniorin auf eine Betrugs-Masche hereingefallen. Sie übergab einer angeblichen Heilerin für Ritualzwecke all ihre Wertsachen.

Ingolstadt – Es kommt immer häufiger vor, dass Senioren Betrügern zum Opfer fallen. Die Polizei warnt daher vor „falschen Polizeibeamten“ und den „Schock-Anrufen“, bei denen oft angebliche Enkel unter falscher Nummer die Betroffenen um Geld bitten. Jetzt kam es in Ingolstadt erneut zu einem Fall, diesmal mit einer äußerst kuriosen Masche.

Angebliche Heilerin bringt Seniorin um ihre Wertsachen im Wert von 60.000 Euro

In Ingolstadt sprach eine Unbekannte am Dienstag (13. Dezember) eine 63-Jährige vor einem Supermarkt an. Sie gab sich als „Heilerin“ aus und gab vor, die Seniorin würde an einer „schwarzen Krankheit“ leiden und all ihre Wertsachen wären deshalb verflucht. „Da die Rentnerin sehr abergläubisch war, ließ sie sich von der Betrügerin dazu überreden, Schmuck und Bargeld im Wert von fast 60.000 Euro aus ihrer Wohnung zu holen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. An einer Bushaltestelle übergab sie die Wertsachen der Betrügerin für ein Ritual.

Die Unbekannte wickelte alles in ein Tuch und sprach „fluchauflösende Formeln auf russisch“. Im Anschluss gab sie der 63-Jährigen ein identisch aussehendes Paket zurück, welches diese nun 40 Tage unter ihrem Bett lagern sollte. Die Frau wurde allerdings misstrauisch und öffnete am nächsten Tag das Päckchen. Hierbei musste sie feststellen, dass der Inhalt nur aus Papierschnipseln bestand und sämtliche Wertgegenstände fehlten.

Ingolstädter Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, der sich in der Weningstraße ereignete. Dafür hat sie eine Personenbeschreibung der Betrügerin herausgegeben:

weiblich

35 - 40 Jahre alt

Circa 165 Zentimeter groß

Spricht russisch

Bekleidet mit grauer Mütze, grauer Daunenjacke, grauer Jogginghose

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die relevante Hinweise zur Tat oder der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (0841) 9 34 30 zu melden.

