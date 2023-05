Durch Bushaltestelle gefahren und gegen Baum geprallt: Autofahrer stirbt bei Unfall in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer kam in Oberfranken von der Straße ab, fuhr durch ein Bushäuschen und über einen Bachlauf. Der Wagen prallte gegen einen Baum.

Heiligenstadt – Im Landkreis Bamberg hat sich am Sonntag, 7. Mai, ein Autounfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Mann bei dem Unglück in Heiligenstadt ums Leben.

Mann durchbricht Bushäuschen und prallt gegen Baum: Senior (88) stirbt bei Unfall in Bayern

Der Pressemitteilung zufolge war ein Mann (88) kurz nach 15 Uhr mit seinem Wagen auf der St2188 in Fahrtrichtung Heiligenstadt unterwegs. Im Gemeindeteil Neumühle kam der Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Er durchbrach ein Bushäuschen, überquerte einen Bachlauf und prallte gegen einen Baum.

Der Mann wurde bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt und schwebte in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte den Senior ins Krankenhaus. Dort starb er kurze Zeit später.

Autofahrer stirbt in Heiligenstadt: hoher Sachschaden bei tödlichem Unfall in Oberfranken

Ein Gutachter unterstützte die Beamten der Polizei Bamberg-Land an der Unfallstelle bei der Klärung der Unfallursache. Die Polizisten stellten das Fahrzeug im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sicher. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro. (kam)

