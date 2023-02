Nach Tod von Starkoch Heinz Winkler: Restaurant wehrt sich mit deutlichen Worten gegen fiese Gast-Kritik

Von: Katarina Amtmann

Ein Gast der „Residenz“ machte seinem Ärger über das Restaurant auf TripAdvisor Luft. Das Team von Starkoch Heinz Winkler wehrt sich mit deutlichen Worten.

Aschau - Im Oktober 2022 starb Starkoch Heinz Winkler völlig überraschend. Der Spitzenkoch wurde 73 Jahre alt. Nun muss sich sein Restaurant, die „Residenz“ in Aschau am Chiemsee, gegen fiese Kritik zur Wehr setzen.

Nach Heinz Winklers Tod: Gast äußert heftige Kritik an Restaurant des Starkochs - „Erschreckend“

„Es ist erschreckend, wie die einstmals überaus überragende, wenn nicht sogar beste Küche Deutschlands innerhalb weniger Wochen so untergegangen ist, seit die Hand des allseits hochgeschätzten Patrons fehlt“, schreibt ein unzufriedener Gast auf dem Bewertungsportal TripAdvisor. Anschließend zerreißt er das acht Gänge umfassende Gourmet-Menü, „welches diese Bezeichnung leider nicht mehr verdient.“

Die einzelnen Speisen seien weit unter dem Niveau von Starkoch Winkler. Enttäuscht ist der Gast sowohl von der Präsentation als auch vom Geschmack. Die Ravioli seien versalzen gewesen und durch „zu viele weiße Trüffel zerstört“, heißt es in der Bewertung. Weitere Kritikpunkte sind die zu kleinen Portionsgrößen und dass die „Speisen ohne Liebe zum Detail“ angeblich auf die Teller geklatscht wurden. „Das Menü war somit eine einzige, überteuerte Enttäuschung“, so das Fazit des Kritikers.

Gast kritisiert Service in Heinz Winklers „Residenz“: „Wird in Bedeutungslosigkeit versinken“

Auch die Servicekräfte bekommen in der Bewertung ihr Fett weg: „So konnte die vermutliche Oberkellnerin keines der kredenzten Gerichte fehlerfrei erklären, ohne sich zu verhaspeln oder ins Stottern zu geraten (...). Wenn in der Residenz weiterhin auf diesem Niveau gearbeitet wird, wird diese bedauerlicherweise sicherlich in kurzer Zeit in der Bedeutungslosigkeit versinken und das Lebenswerk des Jahrhundertkochs Heinz Winkler in der gewohnten Form nicht fortbestehen können. Schade“, schließt die Person ihre heftige Kritik.

Team von Starkoch Heinz Winkler antwortet auf TripAdvisor-Kritik

Das Team der „Residenz“ antwortet auf die Kritik und bedankt sich zunächst für die „detaillierte Erläuterung“ und drückt sein Bedauern aus, „dass an diesem Tag in Ihrer Wahrnehmung so einiges nicht gut gelaufen ist.“ Ergänzend fügt das Team an, dass aufgefallen sei, „dass Sie diese Bewertung schon einmal zu Beginn des Jahres in ähnlicher Form öffentlich gestellt haben. Wir schätzen es sehr, wenn wir über einen persönlichen Kontakt die Problematiken gemeinsam betrachten können.“ Man habe der Person deshalb bereits eine E-Mail geschickt. Dort wurden beispielsweise die Gründe erklärt, warum eine Rückerstattung nicht möglich sei.

„Unser Küchenteam, unter Leitung von Herrn Penkert, der viele Jahre schon mit Heinz Winkler gekocht hatte, würdigt mit seiner Arbeit täglich das Lebenswerk unseres verstorbenen Chefs – den wir alle, das Team, die Familie und die vielen Stammgäste, weiter vermissen. Gerne sind wir da, um mit Ihnen dieses Thema nochmals zu betrachten“, geht die versöhnliche Antwort weiter.

„Einige versuchen aus dem Tod von Heinz Winkler Kapital zu schlagen“: „Residenz“ wehrt sich gegen Kritik

Marianne Lauber, die Generalbevollmächtigte von Heinz Winkler, wird gegenüber bild.de aber deutlicher: „Die überwiegende Mehrzahl unserer Gäste ist loyal zum Haus. Aber einige versuchen aus dem Tod von Heinz Winkler Kapital zu schlagen und das möglichst öffentlich schädlich.“ Die Person soll nämlich zunächst versucht haben, 50 Prozent des Preises zurückzufordern. Als das nicht gelang, habe sie die Kritik nach Informationen der Zeitung auf TripAdvisor gepostet. (kam)

