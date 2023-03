„Konnten unseren Augen fast nicht trauen“: Helge Schneider steht plötzlich in Musik-Laden in Bayern

Von: Carina Ottillinger

Helge Schneider spielt Gitarre und kauft Zubehör im Thomann-Shop ein. (Symbolbild) © IMAGO/Peter Hartenfelser

Helge Schneider war im Thomann-Shop und hat Gitarrenzubehör eingekauft. Die Mitarbeiter konnten ihren Augen kaum trauen. Eine Legende in ihrem Musikladen.

Burgebrach – Das Mitarbeiterteam von Thomann in Treppendorf bei Burgerbach im Landkreis Bamberg staunte am Dienstag, 7. März, ganz schön, als Helge Schneider plötzlich im Laden stand. „Wir konnten unseren Augen fast nicht trauen, was für eine Überraschung“, schrieb das Musikhaus Thomann auf Facebook. „Helge Schneider hat heute bei uns in Treppendorf vorbeigeschaut.“

Im Musikhaus hat sich Helge Schneider in der Gitarrenabteilung umgesehen. Dort habe er einen Verstärker ausprobiert und einiges an Gitarrenzubehör eingekauft. Im Thomann-Restaurant gab es dann eine kleine Stärkung.

Auf Facebook kommentieren viele User den Besuch von Helge Schneider

Ein Mitarbeiter kommentierte den Post des Musikhauses mit einem Foto von sich und dem Star: „Ein weiterer Vorteil, hier zu arbeiten“. Ein anderer Facebook-User schrieb: „Das kann Amazon niemals bieten. Auch die kompetente, fachliche und freundliche Beratung.“ Die Legende kenne jeder, meinte ein Mitleser. „Wie kann man denn Helge Schneider nicht erkennen? Großes Kino. Großer Künstler und vor allem hervorragender Musiker.“

Insgesamt kommentierten fast 600 Facebook-User den Post des Musikhauses. Alle bewunderten den großen deutschen Unterhaltungskünstler. „Lieben Dank für deinen Besuch, Helge, hat uns sehr gefreut!“, verabschiedet sich das Musikhaus bei dem Musiker.

