„Heftiger Starkregen und Hagel“: Schwere Gewitter in Franken

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Am Montagabend kam es in Teilen Bayerns zu schweren Gewittern. Der DWD reagierte mit eindringlichen Warnungen.

Update 19. Juni, 18.44 Uhr: Die amtliche Unwetterwarnung für Nürnberg, Fürth und die umliegenden Kommunen ist inzwischen aufgehoben. Vereinzelt seien weitere Gewitter in den Abendstunden jedoch nicht auszuschließen, erklärt der DWD. Franken bleibt weiterhin im Fokus.

Update 19. Juni, 17.37 Uhr: Inzwischen wird das Szenario (siehe Ursprungsmeldung) konkreter. Bis 19 Uhr prognostiziert der DWD für Nürnberg, Fürth und umliegende Kommunen „schweres Gewitter, heftigen Starkregen und Hagel“. Dies ist gleich bedeutend mit einer amtlichen Unwetterwarnung. Warnungen vor „starkem Gewitter“ gelten unterdessen in weiteren Teilen Frankens, vorerst nur bis 18 Uhr.

„Erhöhte Gefahr am Abend“: Schwergewitterlagen, Hitze und Starkregen – DWD gibt Warnung heraus

Ursprungsmeldung:

München - Es wird heiß: So viel steht fest. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet von Luft „subtropischen Ursprungs“, die von Südwesten her in den Freistaat Bayern zieht. Schon am Montag (19. Juni) entwickelt sich im Laufe des Tages Hitze bis zu 31 Grad Celsius, weshalb der DWD eine amtliche Warnung der Stufe 1 herausgibt.

Doch wo Hitze ist, kann es auch ordentlich knallen. Gegen Abend und zur Nacht hin soll es ein Gewitterrisiko mit lokalem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen geben. „Erhöhte Gefahr am Abend in Alpennähe, dabei kleinräumige Unwetter insbesondere durch heftigen Starkregen mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen, dann eventuell auch Hagel mit Korngröße um 3 cm und Sturmböen bis 90 km/h“, schreibt der DWD in seiner Vorhersage weiter.

Die Wetterkarte des DWD zeigt erstmal Hitze in weiten Teilen Bayerns an. Vor allem nachts soll es aber zu schweren Gewitterlagen kommen. © Jan Eifert/Imago

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wetter in Bayern: Blitze, hohe Temperaturen und Schwergewitterlagen

Dabei steigt auch die Gefahr für Blitze an. Vor allem in der Region Ober-, Mittel- und Unterfranken, soll der Regen teilweise mit Blitzen versetzt sein. Der Dienstag (20. Juni) soll laut DWD wieder schwülwarm mit Höchsttemperaturen bis zu 34 Grad Celsius werden. In der Nacht zum Mittwoch sind zum Teil kräftige Schauer und Gewitter im Südwesten des Freistaates möglich.

Der Wetter-Trend für die darauffolgenden Tage verhält sich ähnlich. Hohe Temperaturen mit Hang zu Schwergewitterlagen. (ly)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.