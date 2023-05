Rosenheim-Cops-Dreharbeiten an bekannter Ausflugs-Gaststätte: Haben Sie den Ort gleich erkannt?

Von: Armin T. Linder

Schauspieler Herbert Schäfer postete diese Fotos vom Rosenheim-Cops-Dreh. © Herbert Schäfer/Instagram

Ein Rosenheim-Cops-Schauspieler postete Fotos von den Dreharbeiten. Die ZDF-Serie wählte offenbar eine bekannte Ausflugs-Gaststätte als Kulisse.

Feldkirchen-Westerham – „Arbeiten, wo andere Urlaub machen“: Mit diesem Satz hat ein Schauspieler unlängst sein Instagram-Posting von einem Rosenheim-Cops-Einsatz versehen. Und wenn die Menschen dort nicht Urlaub machen, dann legen sie zumindest mal auf Wanderungen eine zünftige Einkehr ein. Oder machen einfach so einen Ausflug dorthin. Na, erkannt? Klicken (bzw. am Smartphone wischen) Sie sich durch die Fotos:

Rosenheim-Cops: Schauspieler Herbert Schäfer postet Fotos vom Dreh

Fangen wir mit dem Schauspieler an: Es handelt sich um Herbert Schäfer (54), der schon mehrfach bei den Rosenheim-Cops in Episodenrollen mit dabei war. Und da nichts über einen neuen Hauptdarsteller bekannt ist, dürfte das wohl auch diesmal der Fall sein. Schließlich laufen gerade die Dreharbeiten zur 23. Rosenheim-Cops-Staffel. Für die brauchte es zwei neue Hauptdarstellerinnen, und natürlich unzählige Gast-Schauspieler.

„Ein paar Eindrücke vom Rosenheim-Cops-Dreh“, postete Schäfer nun mit „bayerischen Grüßen“. Auf den Bildern sind Biergarten-Tische und -Stühle zu sehen, eine Gaststube, ein Polizeiauto als Requisite, und ein traumhafter Ausblick vor allem. Dazu eine Kuchen- und Torten-Tafel, vor der Herbert Schäfer posiert. In welcher Ausflugsgaststätte wurde da wohl gedreht?

Rosenheim-Cops-Dreh im „Zur schönen Aussicht“ bei Feldkirchen-Westerham

Die Antwort liefert Schäfer gleich mit – denn er hat den Ort markiert. Es handelt sich um das Gasthof-Hotel „Zur schönen Aussicht“ im kleinen Örtchen Kleinhöhenrain, das zu Feldkirchen-Westerham zwischen München und Rosenheim gehört. An der Stelle wird laut Homepage schon seit 1732 eine Gaststube betrieben – und mit einer knapp 300-jährigen Tradition kann sich nicht jedes Wirtshaus schmücken. Wie bekannt das Lokal ist, zeigt sich auch an den Google-Bewertungen: mehr als 800 sind es, überwiegend positiv, wenngleich sich nicht nur in den vergangenen Monaten ein paar negative (etwa „Zu viele Gäste, zu wenig Bedienungen“) reinmischten.

Rosenheim-Cops-Schauspieler Schäfer scheint es jedenfalls gefallen zu haben. Welche Rolle er wohl in der Serie übernommen hat? Ist er Verdächtiger? Mörder? Oder Leiche? Das wären die drei üblichen Jobs für Rosenheim-Cops-Gäste. Die Antwort gibt es ab Herbst, dann werden die neuen Folgen ausgestrahlt. Es gibt übrigens auch schon ein Foto des neuen Ermittler-Duos. (lin)