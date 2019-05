Hermann Müller, Gründer der Bordellkette "Pascha" wurde jetzt als Steuerhinterzieher verurteilt. Doch er bleibt ein freier Mann – das ist der Grund.

Nach Monaten auf der harten Anklagebank im Landgericht Augsburg kann Bordell-König Hermann Müller (66) nun im Liegestuhl relaxen: Die Richter verurteilten den früheren Betreiber der bekannten „Pascha“-Bordelle zwar wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu zwei Jahren und acht Monaten Haft – von denen er aber wegen seiner 23 Monate in U-Haft nicht einen Tag absitzen muss!

Bordell-König verursachte Steuerschaden in Millionenhöhe

Der Gefängnisaufenthalt hatte dem früheren Talkshow-Liebling zugesetzt: Teilweise war er im Rollstuhl zum Prozess gekommen, nachdem ihn Zielfahnder im Oktober 2016 nach abgehörten Telefonaten in seiner Münchner Wohnung festgenommen hatten. Auch über die Knast-Versorgung hatte sich Müller danach wortgewaltig beklagt und laut Bild sogar Starkoch Alfons Schuhbeck mit dem Catering in seiner Zelle beauftragt. Nur zu dem ihm vorgeworfenen Steuerschaden von 1,2 Millionen Euro in seinem Münchner „Pascha“-Ableger hatte er im ersten Prozess geschwiegen.

Verfahrensfehler ersparen Bordell-Betreiber zunächst den Knast

Der Bundesgerichtshof brachte dann 2018 die Wende und hob die Verurteilung zu drei Jahren und neun Monaten Jahren Knast wegen Verfahrensfehlern auf. Im zweiten Anlauf gestand Müller nun, jahrelang bei der Umsatzsteuer seines Münchner „Pascha“-Bordells getrickst zu haben. Es ging um die rechtlich komplizierte Frage, ob Bordellbetreiber auch auf den Umsatz der Prostituierten Mehrwertsteuer abführen müssen.

+ Blick in das Münchner „Pascha“. © Oliver Bodmer

60 Frauen ließ die 11. Strafkammer in Augsburg antanzen, um die Zustände im Milieu zu beleuchten. Dabei wurde klar: Die Prostituierten mussten nach der Pfeife des schon verurteilten Betriebsleiters tanzen, es gab Dienstpläne, Kleidungsvorschriften und neben einem Kaugummi-Verbot angeblich auch eine Ohne-Kondom-Pflicht.

Hermann Müller bezieht Rente von Bordellen

Nun, so verriet Müller am Rande des Verfahrens der Augsburger Allgemeinen, will er nach Österreich übersiedeln und vom Pokerspiel leben. Werbefigur eines Spielcasinos ist er schon, und die „Pascha“-Filialen in Köln, München, Salzburg, Linz und Graz zahlen ihm eine monatliche Rente.