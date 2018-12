Er selbst war der Wolf - Schäfer täuscht monatelang Schafsklau vor

Monatelang meldete ein mittelfränkischer Schäfer der Polizei gestohlene und getötete Tiere. Irgendwann wurden die Beamten aber stutzig.

Hersbruck - Ein Schäfer aus Mittelfranken hat die Polizei über Monate mit vermeintlich gestohlenen und getöteten Tieren auf Trab gehalten - nun ist der Mann wegen Vortäuschens von Straftaten verurteilt worden.

Schäfer erstattete insgesamt 28 Mal Anzeige

Das Amtsgericht Hersbruck verhängte am Mittwoch eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren und eine Geldauflage in Höhe von 2500 Euro, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der 43-Jährige aus Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) hatte im vergangenen Jahr 28 Mal Anzeige erstattet und etwa behauptet, Schafe seien gestohlen oder getötet, Zäune beschädigt und Wildtierkameras geklaut worden.

Der Fall kostete die Polizei 4500 Arbeitsstunden

4500 Stunden hatte die Polizei den Angaben nach in den Fall investiert, bevor sie stutzig wurde und der Schäfer selbst in den Fokus der Ermittlungen rückte. Mit Hubschraubern wurde etwa die Hersbrucker Gegend abgesucht, zig Beamte hatten einen Wald umstellt. In Wirklichkeit wurden die Schafe aber verkauft oder sind auf natürliche Weise gestorben, wie später herauskam.

Der Schäfer zeigte sich dem Sprecher zufolge vor Gericht geständig. Zum Motiv für seine Tat wollte er sich demnach aber nicht äußern.

dpa





Paketbote blockiert Einbahnstraße - und zieht blank

Ein Paketfahrer hat in Kempten eine Einbahnstraße sein Lieferauto so geparkt, dass andere Autofahrer blockiert wurden. Auf das Hupkonzert reagierte der Bote mit seinem nackten Hinterteil.