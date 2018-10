Vize-Chef vom Bayerischen Bauernverband leitete lange Ekelbrühe von Hof in Wasserschutzgebiet

Bauern-Funktionär Günther Felßner wurde aktuell verurteilt, weil er von seinem Hof Sickerwasser aus Silos in ein Wasserschutzgebiet leitete und damit Grundwasser und Boden verseucht hat.

Hersbruck - Der Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner, muss wegen Gewässerverunreinigung eine Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Hersbruck im Landkreis Nürnberger-Land verurteilte den Landwirt am Montag zu 7200 Euro Strafe (90 Tagessätze zu je 80 Euro), wie ein Gerichtssprecher erklärte. Sein Führungszeugnis bleibe damit sauber.

Der Bauern-Funktionär hatte für die Umwelt schädliches Sickerwasser aus Silos in ein Wasserschutzgebiet geleitet. Dadurch soll in Lauf an der Pegnitz sowohl der Boden in der Nachbarschaft seines Hofs als auch Grundwasser belastet worden sein. Der Schuldspruch ist nach Angaben des Sprechers rechtskräftig. Gegen die Höhe der Strafe kann der Landwirt noch Rechtsmittel einlegen.

dpa/lby

