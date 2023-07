Hetze gegen Fluthelfer: Beklagte erscheint nicht vor Gericht

Von: Andreas Daschner

Teilen

Aus Köln angereist: Markus Wipperfürth hatte eine Frau aus Bernbeuren wegen Hetze im Netz verklagt. © Daschner

Mit seinem schwarzen Traktor wurde Markus Wipperfürth zum Symbol für die Hilfe der Landwirte nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal (Rheinland-Pfalz). Doch dann schlug die Stimmung um. Grund war Hetze im Internet.

Der 49-Jährige war als einer der ersten vor Ort und mobilisierte Hilfe auch über seinen Internet-Blog. Doch plötzlich wurde der Flut-Held ins rechtsextreme Eck gedrängt – von Renate H. (Name geändert) aus Bernbeuren (Kreis Weilheim-Schongau). Dagegen hatte Wipperfürth geklagt. Der Prozess gestern vor dem Landgericht München II war aber kurz: Die Beklagte war nicht erschienen.

Interesse am Prozess war groß

Das Interesse an der Verhandlung war groß: 16 Zuschauer waren erschienen, Wipperfürth selbst war extra aus Köln angereist. Umso größer war seine Enttäuschung, als die Plätze auf Seite der Beklagten leer blieben. „Nicht nur ich wurde durch den Dreck gezogen, auch andere aus der Ahrtalhilfe“, sagte er vor Gericht. Es sei ein Unding, dass die Verursacherin nun einfach nicht erscheine.

Beklagte hetzte auf Facebook

Wipperfürths Hilfe für die Flutopfer im Ahrtal hatte 2021 für Aufsehen gesorgt. Der Landwirt packte selbst mit an, als die Not am größten war, und übte mit seinem Blog auch immer wieder Druck auf die Öffentlichkeit aus. Doch dann begann die Hetze im Netz. Die Beklagte diffamiere ihn und seine Familie tagtäglich auf Facebook, sagte Wipperfürth zu unserer Zeitung. Zunächst auf der Seite „Faktencheck Ahrtal“, als diese nach einem Gerichtsbeschluss gelöscht werden musste, auf einer Nachfolgeseite und auf der persönlichen Seite der Beklagten. „Es wird behauptet, ich sei rechtsradikal und würde ein totalitäres Regime aufbauen wollen.“

Richterin prüft Unterlagen

Zudem habe H. Kunden von Wipperfürth und auch Politiker kontaktiert und ihn dort in einem schlechten Licht erscheinen lassen. „Das muss aufhören“, sagte Wipperfürth nun vor Gericht. Er forderte nicht nur eine Strafe für H., sondern sagte: „Diese Frau gehört in eine Anstalt, denn es ist nicht normal, wie ich angegriffen werde.“ Die Richterin will nun die vorliegenden Unterlagen prüfen. Reichen sie für ein Urteil aus, so wird dieses in Abwesenheit der Beklagten gefällt. Als Termin für eine Urteilsverkündung setzte die Richterin den 25. Juli fest.