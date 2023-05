Fliegerbombe in Bayern gefunden: Straßen und Luftraum werden gesperrt - Entschärfung noch am Dienstag

Von: Katarina Amtmann

In Aschaffenburg wurde eine Fliegerbombe gefunden. © NEWS5 / Höfig

In Aschaffenburg wurde eine Fliegerbombe gefunden, sie soll noch am Dienstag entschärft werden. Straßen werden gesperrt, auch der Flugverkehr ist betroffen.

Update, 22.33 Uhr: Am späten Abend teilte die Polizei Unterfranken dann auf Twitter mit, die Bombe sei entschärft. „Es kann nun jedoch zu kleineren Detonationen am Fundort kommen. Hierbei besteht jedoch keinerlei Gefahr“, hieß es weiter. Sämtliche Sperrungen wurden wieder aufgehoben, die Anwohner durften wieder in ihre Wohnungen zurück.

Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) bedankte sich bei den rund 160 Kräften, die im Einsatz waren. „Das Ziel, keine Menschenleben zu gefährden, hatte bei diesem Einsatz oberste Priorität. Ich bedanke mich auch bei den evakuierten Anwohnerinnen und Anwohnern für ihr Verständnis, ihre Mitarbeit und ihre Geduld“, hieß es in einer Mitteilung vom Abend.

Update vom 2. Mai, 20.15 Uhr: Die Räumung der Häuser im 300-Meter-Radius um den Fundort der Bombe ist so gut wie abgeschlossen, wie die Polizei gegen 20 Uhr auf Twitter mitteilte. Die Wasserbehälter zur Absicherung der Entschärfungsarbeiten seien gefüllt. „Wir rechnen damit, dass mit der Entschärfung der Bombe voraussichtlich zwischen 20.30h und 21.00h begonnen werden kann“, so die Polizei weiter.

Fliegerbombe in Bayern gefunden: Straßen und Luftraum werden gesperrt - Entschärfung noch heute

Erstmeldung vom 2. Mai, 18.10 Uhr: Aschaffenburg - In Aschaffenburg wurde eine Fliegerbombe gefunden. Rund 1000 Menschen müssen deshalb am Dienstagabend, 2. Mai, ihr Zuhause verlassen.

Fliegerbombe in Aschaffenburg gefunden - Auswirkungen auf Luftraum und Schifffahrt

Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt 250 Kilogramm, sie soll noch am Abend entschärft werden, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte. Zur Sicherheit der Bevölkerung soll der Bereich um den Fundort in einem Radius von 300 Metern geräumt werden. Auch Straßen würden dazu gesperrt, hieß es.

Auch der Luftraum und die Schifffahrt seien von der Sperrung betroffen. Der Bereich soll großräumig umfahren werden. Für Anwohner, die keine Ausweichmöglichkeit haben, steht laut Stadt eine Schule als Unterkunft bereit. Vor wenigen Tagen war bereits eine Bombe in Schweinfurt gefunden und entschärft worden. (kam/dpa)

