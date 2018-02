Mädchen (14) aus Bayern verschwunden - Polizei bittet um Hinweise

Eine 14-Jährige aus Bayern ist aus einer Tagesklinik verschwunden. Die Polizei sucht nach ihr und einem weiteren Mädchen (12).

Hildburghausen/Coburg - Die Polizei in Thüringen sucht nach zwei jungen Mädchen, die seit Dienstagmittag verschwunden sind: Julie Beetz aus Coburg (Bayern) sowie Xenia Schreiber aus Meiningen (Thüringen). Die beiden befanden sich zuletzt gemeinsam für eine Therapie in einer Tagesklinik in Hildburghausen an der thüringisch-bayerischen Landesgrenze. Am Dienstag kamen sie von einem Ausgang nicht mehr zurück in die Klinik.

Julia Beetz ist 14 Jahre jung, 170 cm groß, schlank und hat eine Zahnspange. Die zwölfjährige Xenia Schreiber ist etwa 150 cm groß, schlank und trägt lange Haare mit grün-blauer Färbung.

Die Polizisten halten es für möglich, dass die Vermissten in Begleitung einer 16-Jährigen Freundin unterwegs sind. Die Polizei erbittet Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen unter der Rufnummer 03685-7780.

mag