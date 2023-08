Hilferufe aus Auensee in Bayern – Dramatischer Rettungseinsatz in der Nacht abgebrochen

Von: Felix Herz

Bis in den Abend hinein suchten Rettungskräfte nach einer vermeintlich vermissten Person im Auensee – und mussten in der Dunkelheit dann vorerst aufgeben. Am Donnerstag soll die Suche weitergehen. (Symbolbild) © Fotostand / IMAGO

Am Nachmittag wurden Hilferufe aus dem schwäbischen Auensee gemeldet, sofort suchten Rettungskräfte nach der vermissten Person. Bisher erfolglos.

Kissing – Eine dramatische Suchaktion bis weit in den Mittwochabend, 2. August, hinein, hielt die Einsatzkräfte am Kissinger Auensee, Landkreis Aichach-Friedberg, auf Trab. Sie suchten nach einer Person, die vermeintlich in Wassernot geraten war. Bislang wurde jedoch niemand gefunden.

Hilferufe am Auensee: Rettungskräfte suchen nach Person

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, meldeten Zeugen Hilferufe vom Auensee. Sofort begannen Kräfte von Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei mit einer groß angelegten Suche. Dabei sind auch zwei Hubschrauber zum Einsatz gekommen. Bis weit in den Abend hinein suchten die Einsatzkräfte nach der Person, die die Hilferufe von sich gegeben haben soll – doch zunächst ohne Erfolg.

Am Abend kamen daher sogar ein Sonarboot und ein Suchhund zum Einsatz, doch auch diese fanden keine Spur der verschwundenen Person. Daher wurde die Suche um 21.45 Uhr vorerst beendet. Am Donnerstag, 3. August, soll sie aber fortgesetzt werden.

Polizei glaubt nicht mehr an eine Überlebenschance – um 9 Uhr geht es weiter

Wie augsburger-allgemeine.de berichtet, soll die Suche am Donnerstag um 9 Uhr fortgesetzt werden. Auch dann kämen wieder Boote, Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr sowie ein Suchhund zum Einsatz. Allerdings, so berichtet die Zeitung weiter, geht die Polizei zum jetzigen Stand nicht mehr von einer Überlebenschance aus. (fhz)

