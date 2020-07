Mann rast mit Auto in Haus und stirbt am Unfallort - Bewohnerin im Krankenhaus, auch Tochter (8) verletzt

Im bayerischen Hilpoltstein hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Mann raste mit seinem Wagen in ein Haus. Er verstarb, zwei Bewohner wurden verletzt.

Hilpoltstein - Im bayerischen Hilpoltstein kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall. Ein Mann steuerte mit seinem Auto in einen Vorgarten, durchbrach dabei einen Gartenzaun und krachte in ein Wohngebäude. Er selbst überlebte das Unglück nicht, wie die Nachrichtenagentur News5 berichtet.

Trotz der Wiederbelebungsversuche der Ersthelfer sei der 85-jährige Fahrer nicht mehr zu retten gewesen, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Warum er von der Fahrbahn abkam und mit seinem Wagen in das Haus fuhr, ist noch nicht geklärt.

Hiltpoltstein: Auto rast in Mehrfamilienhaus - Fahrer tot, Bewohnerin und Tochter verletzt

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zwei Menschen im Gebäude. Dabei handelt es sich um eine 44-jährige Mutter und ihre achtjährige Tochter. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Durch den heftigen Aufprall war die Fassade des Hauses stark beschädigt wurden, Splitter trafen die beiden Bewohner. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus überwiesen, ihre Tochter konnte ambulant behandelt werden.

„Es ist nicht alltäglich“, äußert sich Feuerwehr-Einsatzleiter Franz Lössl bestürzt, „mit der Geschwindigkeit, mit der Wucht, mit der das Fahrzeug in die Hausmauer eingeschlagen ist. Das ist eine Sache, die innerhalb der Ortschaft selten vorkommt.“ Außerhalb geschlossener Ortschaften seien vergleichbare Unfälle leider üblich. „Man kann natürlich von Glück sprechen, dass die nicht noch stärker verletzt worden sind“, ist Lössl froh, dass die Mutter und ihr Kind nicht schlimmer getroffen wurden, „das Fahrzeug ist noch über den Gehsteig gefahren, wenn da Personen auf dem Gehsteig unterwegs sind, Leute im Garten sind, dann sind die noch deutlich schwerer verletzt als jetzt, weil sie durch die Hausmauern doch einigermaßen geschützt wurden.“

Unfall in Hilpoltstein: Haus wird nach Unfall von Spezial-Firma gesichert

„Ich habe Fernsehen geschaut. Dann habe ich den Knall gehört, die Steine sind auf die Straße rausgefetzt. Da waren schon ein paar Leute, die geholfen haben“, schildert ein Anwohner, wie er den Unfall miterlebt hatte. Nachbarn waren sofort zur Hilfe geeilt. Der Rettungsdienst übernahm dann sofort nach Eintreffen die Versorgung der Beteiligten.

Auch das Haus selbst hat Schaden genommen. Die Sicherung überlasst die Feuerwehr einer Baufachfirma, die das Gebäude nun abstützt.

