Feuer in Lkw-Führerhaus: Fahrer (34) stirbt in den Flammen

Bei einem Feuer in einem Lkw-Führerhaus ist in Himmelkron ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 34-Jährige Trucker starb in den Flammen.

Himmelkron - Zu einem Unglück mit tödlichem Ausgang ist es am Samstag, 21. Mai, in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) gekommen. Ein Lastwagenfahrer (34) kam bei einem Feuer ums Leben.

Wie die Polizei berichtet ereignete sich das Geschehen am Samstagabend um kurz nach 19 Uhr. Dem Bericht zufolge entwickelte sich im Führerhaus eines Lastkraftwagens, der an der Rastanlage Himmelkron abgestellt war, ein Feuer, dass sich rasch ausbreitete.

Himmelkron: Feuer in Lkw-Führerhaus - Einsatzkräfte rasch vor Ort

Obwohl die Feuerwehr schnell an dem Rastpark in der Bayreuther Straße eintraf, stand das Führerhaus zu diesem Zeitpunkt bereits komplett in Flammen. Auch ein unnatürlich heftiger Rauch soll sich laut Angaben der Feuerwehr in dem Führerhaus entwickelt haben.

Trotz schnellem Einsatz der Feuerwehr: Lkw-Fahrer (34) kommt in Flammen um

Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, mussten die Einsatzkräfte eine tragische Entdeckung machen. Der Fahrer des Lkw hatte es nicht mehr geschafft, sich aus dem Führerhaus rechtzeitig ins Freie zu retten. Der 34-Jährige starb in den Flammen. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Am Lastwagen entstand ein Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro. Kriminalbeamte aus Bayreuth haben vor Ort die Ermittlungen zum Unglücksgeschehen aufgenommen. Die Ursache der Brandentwicklung ist derzeit noch unklar.

