Mann wollte mit 600 illegalen Böllern über Grenze

Mit illegalen Feuerwerkskörpern wollte ein Mann über die deutsch-tschechische Grenze - doch die Polizei machte dem Österreicher bei einer Routinekontrolle einen Strich durch die Rechnung.

Hinterschmiding - Knapp 30 Kilo illegale Silvesterböller hatte ein Mann dabei, als ihn Polizisten an der deutsch-tschechischen Grenze erwischten. Keiner der Feuerwerkskörper hatte eine in Deutschland vorgeschriebene Sicherheitskennzeichnung, wie die Polizei am Sonntag über den Vorfall vom Samstag mitteilte.

30-Jähriger an deutsch-tschechischer Grenze aufgehalten

Der 30-Jährige war auf der Durchfahrt von Tschechien nach Österreich, als die Beamten bei einer Routinekontrolle in Hinterschmiding (Landkreis Freyung-Grafenau) mehr als 600 Böller im Wagen des Österreichers entdeckten. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben darüber machen, ob der Mann die Silvesterknaller in seiner Heimat weiterverkaufen wollte und zu welchem Wert dies möglich gewesen wäre.

Der 30-Jährige wurde angezeigt, weil er mit den verbotenen Knallern gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen hat und zudem keine Genehmigung hatte, eine solch große Menge an Feuerwerkskörpern zu transportieren.

dpa

