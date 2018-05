Spektakuläre Wende im Fall? Zeugen wollen Tabita Cirvele gesehen haben

Im Fall der seit September 2016 verschollenen Tabita Cirvele könnte es eine Wende geben. Zeugen wollen die gebürtige Lettin erst kürzlich gesehen haben. Die Ermittler gehen den Hinweisen nach.

Reutte - Im Fall der seit Herbst letzten Jahre vermissten Tabita Cirvele (48) deutet sich möglicherweise eine Wende an. Zeugen wollen die gebürtige Lettin, die auf dem Weg durch Bayern von Reutte in Tirol nach Münster spurlos verschwand, erst vor Kurzem gesehen haben. Die Hinweisgeber hatten sich Mittwochabend in der ZDF-Sendung“ Aktenzeichen XY… ungelöst“ gemeldet. „Diese Hinweise werden jetzt überprüft“, sagt Walter Pupp, Chef des Tiroler Landeskriminalamtes.

Allerdings fand sich niemand, der Cirvele, die in einem Audi A3 mit dem deutschen Kennzeichen MS-AT 67 unterwegs war, kurz vor ihrem Verschwinden am 24. September 2016 gesehen hat. Pupp bleibt optimistisch: „Es kann einige Tage dauern, bis Beobachtungen an uns weitergeleitet werden.“

Cirvele hatte bei einem Kuraufenthalt einen wohlhabenden Mann kennengelernt und geheiratet. Das Paar zog nach Reutte. Als ihr Vater an Demenz erkrankte, reiste sie in die alte Heimat. Dort lernte sie einen anderen kennen und verliebte sich. In der Nacht zum 24. September schickte sie ihm noch eine SMS. sie wolle nach Münster fahren. Dort kam sie nie an.

