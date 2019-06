Auto-Unfall: Promillewert des Fahrers schockt die Polizisten

Im oberpfälzischen Hirschau baute ein 45-jähriger Autofahrer einen Unfall. Das Ergebnis des Alkoholtests macht sprachlos.

Hirschau (dpa/lby) - Mit vier Promille Alkohol intus ist ein 45-jähriger Autofahrer in der Oberpfalz auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Die 27-jährige Fahrerin des vorderen Wagens wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag fuhr der Mann auf der Bundesstraße 14 in Richtung Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) Schlangenlinien und bemerkte nicht, dass der abbiegende Wagen vor ihm zum Stehen kam.

Ein Wunder, dass er überhaupt noch fahren konnte

Der erste Alkoholtest nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag ergab einen Wert von vier Promille. Dass er mit diesem Alkoholpegel überhaupt noch Autofahren konnte, hätte die Beamten gewundert, sagte ein Sprecher.

Eine Wiederholung des Tests habe das Ergebnis aber bestätigt. Dem betrunkenen Fahrer wurde der Führerschein entzogen, er bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

dpa

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.