Hitlers liebster Marsch wird in Festzelt gespielt - und sorgt für Empörung

Langsam artet es in eine Art Verfolgungswahn aus. Alles, was irgendwie mit rechtem Gedankengut in Verbindung gebracht werden kann, sorgt für Empörung.

Und alles was Muslime oder andere Zuwanderer in irgendeiner Weise diskriminieren könnte, wird abgeschafft oder umgenannt. Aus St.Martin wird Laternenfest, aus Christkindlmarkt wird Weihnachts- oder Lichtermarkt, Aldi hat bei Produkten aus Griechenland mit Bildern von den Kapellen die Kreuze "aus Rücksicht" entfernt. Von "Zigeunerschnitzel" oder ehemals "Mohrenköpfen" ganz zu schweigen. So viel Rücksichtsnahme in Bezug auf unsere Traditionen und Brauchtum würde ich mir im Gegenzug auch mal wünschen.