Heftige Gewitter fegen über Bayern: Wirt evakuiert Biergarten - spektakuläre Wolkenfront am Abend

Von: Lucas Sauter-Orengo

In Bayern tobten wiederholt teils schwere Gewitter. © NEWS5 / Oßwald

Heftige Unwetter tobten erneut über Bayern, nachdem der bisherige Hitzerekord des Jahres gemessen wurde. Ein Biergarten-Betreiber musste seinen Betrieb evakuieren.

Bamberg / München - Eine extreme Wetterwoche neigt sich im Freistaat dem Ende hinzu. Erst sorgten teils fulminante Unwetter zu Beginn der Woche für teils schwere Schäden in Bayern. Von Oberbayern bis Unterfranken tobten dabei schwere Gewitter-Zellen, selbst mitten in München stürzten Bäume um. Dann, gegen Wochenende, stiegen die Temperaturen immer weiter an, um am Samstag ihren vorläufigen Höhepunkt zu erreichen, gar der bisherige diesjährige Temperaturrekord wurde geknackt. Doch auf die heißen Temperaturen folgten dann einmal mehr starke Gewitter.

Nach Hitzerekord des Jahres in Bayern: Heftige Unwetter ziehen über den Freistaat

In Unterfranken braute sich bereits am frühen Abend etwas zusammen. Bei Dettelbach entlud sich eine Gewitterzelle gegen 18 Uhr, eine nächste sollte dann gegen Mitternacht folgen. In Nürnberg zog am späteren Abend ein Gewitter über die Stadt, das teilweise Starkregen mit sich brachte. Den größten Schaden richtete jedoch ein Gewitter in Bamberg an. Wie News5 berichtet, waren gegen 21.00 Uhr die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, weil im Wilde-Rose-Keller ein Baum umgestürzt und auf das Dach eines dortigen Wohnhauses gefallen war.

Biergarten-Betreiber muss Menschen evakuieren - Feuerwehr im Dauereinsatz

Weiter heißt es, dass Betreiber Tobias Konrad seine rund 750 Gäste noch vor dem Sturm gewarnt hatte, er konnte seinen Biergarten rechtzeitig evakuieren.

Eine große Buche stürzte in einen Biergarten. © NEWS5 / Merzbach

Im Landkreis Fürth kam es nur zu wenigen Einsätzen durch das Unwetter. In den Landkreisen Neustadt an der Aisch und Erlangen-Höchstadt waren die Feuerwehren bei zahlreichen Einsätzen. Das Gewitter zog mit einer spektakulären Wolkenfront über die Region.

Heftige Gewitter wüten über Bayern - Hitze in München

Im südlichen Bayern tobten dagegen wenige bis gar keine Gewitter. In München etwa lagen die Temperaturen gegen Mitternacht noch bei 26 Grad, erst am frühen Sonntagvormittag sollte es leicht regnen. Zum Ende der turbulenten Wetterwoche in Bayern werden im gesamten Freistaat Regenfälle erwartet, kleinere Gewitter sind dabei nicht ausgeschlossen. Die ganz große Hitze soll es dann ebenso erst einmal nicht mehr geben.

