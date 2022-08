Auf Hitzewelle folgt Temperatursturz in Bayern: Gewitter, Starkregen und Unwetter kommen

Über 10 Grad Unterschied

Eine erneute Hitzewelle schlaucht die Bayern momentan. Am Mittwoch stehen Temperaturen über 30 Grad an – dann folgt der Wetterumschwung.

München – Eine Hitzewelle jagt in Bayern die nächste. Vor allem im Norden hält die Trockenheit weiter an und sorgt für sinkende Flusspegel, hohe Waldbrandgefahr und Dürre. Erste Landkreise reagierte bereits mit Verboten, Nürnberg bewässert seine Bäume mit Schwimmbadwasser. Erstmal bleibt es weiterhin heiß, wieder könnten Rekordtemperaturen erreicht werden. Den Allzeit-Hitzerekord des Freistaats hat die Stadt Kitzingen inne, mit 40,3 Grad (aufgestellt im Juli 2015).

Zum Wochenende ist es mit der Hitze dann aber erstmal vorbei. Ein Wetterumschwung steht den Bayern bevor und bringt den ersehnten Regen. Vor allem die Münchner müssen sich auf einen Wetterwechsel einstellen.

Nach Hitzewelle in Bayern: Wetterumschwung bringt Temperatursturz und Regen

Der Mittwoch (17. August) wird nochmal ordentlich heiß, der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Temperaturen bis 34 Grad voraus. Nicht nur im trockenen Nordbayern klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, auch im Süden kommen die Bayern ins Schwitzen. Wetter.com sagt für München Höchstwerte von 32 Grad voraus, für Augsburg 31 Grad und für Landshut 32 Grad.

Am Donnerstag (18. August) bleibt es dann noch recht warm, in Oberfranken und der Oberpfalz auch noch mit Werten über 30 Grad. Am Alpenrand kommt der Wetterumschwung dann bereits an, die Temperaturen fallen auf 23 bis 25 Grad. „Am Freitag gibt es im Süden den Temperatursturz mit heftigem Starkregen“, heißt es in der Wettervorhersage. Aber nicht nur den Süden treffen die Regenschauer.

Temperatursturz in Bayern am Freitag: Tiefstwerte um die 18 Grad in München

Ein Tief bringt viel Niederschlag in den Freistaat, örtlich seien auch Unwetter möglich. Vor allem die Münchner haben einen heftigen Temperaturunterschied zu verkraften. Für Freitag sagt wetter.com nur Höchstwerte um die 18 Grad voraus. Im Vergleich zum Mittwoch mit 32 Grad, ein Unterschied von 14 Grad. Auch in anderen Regionen wird es kühler. Das Wetter im Überblick:

Wettervorhersage für Freitag (19. August):

München: 18 Grad

Augsburg: 20 Grad

Würzburg: 23 Grad

Regensburg: 21 Grad

Ingolstadt: 22 Grad

Erlangen: 27 Grad

Bayreuth: 24 Grad

DWD sagt Regen und Gewitter voraus

Das Tief lässt nicht nur die Temperaturen im Freistaat sinken, sondern hat auch noch ordentlich Regen und Gewitter im Gepäck. Der DWD sagt für Donnerstag und Freitag „kräftige Gewitter“ mit Starkregen voraus. Wetter.com spricht sogar von heftigem „Dauerregen“, der sich im Süden Bayerns festsetze. Es scheint also auch noch am Wochenende nass zu bleiben. (tkip)

