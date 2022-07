Neue Hitzewelle: Wüstenluft trifft Bayern – DWD warnt „insbesondere“ München

Von: Tanja Kipke

Erneut kommen die Bayern ins Schwitzen. Ein neuer „Hitze-Schub“ trifft den Freistaat, ein Faktor macht die Wärme noch belastender. Der DWD warnt bereits.

München – Nachdem es am Freitag - und teilweise auch noch am Samstag - ordentlich gekracht hat, ist es mit den Unwettern auch schon wieder vorbei. Die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch und hat es in sich. Am Montag (25. Juli) müssen sich die Bayern erneut auf hohe Temperaturen bis 37 Grad einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits eine amtliche Hitze-Warnung herausgegeben.

Vertrocknetes Gras und brütende Hitze: Die Münchner planschen bei hohen Temperaturen in der Isar. © dpa/Sven Hoppe/DWD (merkur.de-Collage)

Wetter in Bayern: Wüstenluft bringt Hitze mit - DWD gibt Warnung heraus

Die Warnung des DWD gilt am Montag von 11 Uhr bis 19 Uhr im kompletten Südosten Bayerns. Vor allem Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz sind betroffen. Es werde eine „starke Wärmebelastung“ erwartet, teilten die Meteorologen mit. Stadtgebiete seien besonders betroffen. „Am Montag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen“, so der DWD.

„Starke Wärmebelastung“: Der DWD warnt in weiten Teilen Bayerns am Montag vor Hitze. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

„Hitze-Schub“ hat es in sich: Experte erklärt, warum es diesmal noch belastender wird

Laut Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel kommt am Montag Wüstenluft nach Bayern, die Temperaturen liegen dann wieder deutlich über der 35-Grad-Marke. Das sei allerdings nur eines der zwei Szenarien, wie der Experte in einem Video zugibt. Es könnte durchaus sein, dass es „nur“ Werte zwischen 30 und 35 Grad geben werde und nicht über 35 Grad. „Trotzdem noch heiß, aber nicht ganz so super-heiß.“

Ein besonderer Faktor verstärke diesmal die Hitzewelle. Der Südosten Bayerns sei „tatsächlich auch noch von Schwüle betroffen“, erklärte der Wetter-Experte. In Nieder- und Oberbayern kann es demnach auch bei niedrigeren Temperaturen „extrem belastend für den Körper“ werden. Genau in dieser Region gilt auch die Hitze-Warnung des DWD.

Dass zwei unterschiedliche Temperatur-Szenarien vorliegen, liege an der schwankenden Regenprognose. Ab Dienstag sei es mit der Hitze schon wieder vorbei und der Regen kommt. Falls die Gewitter doch schon am Montag einsetzen, kühle es auch früher ab. In Bayern ist vor allem der Westen von den Gewittern betroffen. Wann genau es krachen wird, bleibt abzuwarten. (tkip)

