„Unprofessionell und ziellos“: Hochschulreform in Bayern prallt auf breite Kritik der Opposition

Von: Tanja Kipke

CDU und Freie Wähler haben mit ihrer Mehrheit die umstrittene Hochschulreform durchgesetzt. Von der Opposition gibt es viel Kritik.

München – Die Debatte um die Hochschulreform in Bayern hatte sich über mehrere Jahre hingezogen. Nach viel Streit und hitzigen Diskussionen haben sich CDU und Freie Wähler nun dank ihrer Mehrheit im Landtag durchgesetzt und die Hochschulreform offiziell beschlossen. Die Opposition übt laute Kritik. Spürbar stolz auf die jetzt verabschiedete Hochschulreform ist Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Er spricht von einem „Mammutprojekt“, mit dem man Deutschlands modernstes Hochschulrecht geschaffen habe.

Hochschulreform in Bayern: Staatsregierung will „Spitzenniveau“ erreichen

Das neue Hochschulinnovationsgesetz soll helfen, die Wissenschaftslandschaft in Bayern für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfest aufzustellen und internationales Spitzenniveau zu erreichen. So zumindest das Ziel der Staatsregierung. Erreichen will man das, indem die Hochschulen mehr organisatorische Freiheiten bekommen – einschließlich bei der Verwendung von Geldern und dem Bau neuer Gebäude.

Der Hochschulapparat soll entbürokratisiert werden. Dadurch können Professoren schneller berufen werden, so die Theorie. Und schließlich sollen sich professoren wie Mitarbeiter leichter an Unternehmen beteiligen oder Ausgründung besser unterstützen können.

Neu ist außerdem die Möglichkeit für Hochschulen, für Studierende aus Nicht-EU-Ländern Studienbeiträge einzuführen - eine generelle Rückkehr zu Studiengebühren ist jedoch nicht vorgesehen. Anders als zwischenzeitlich geplant bleibt der Organisationsrahmen der Hochschulen erhalten. Durch einen Verzicht auf Neuerungen an diesem Punkt hatte die Staatsregierung den zwischenzeitlich festgefahrenen Streit um das Gesetz auflösen können. Mit deutlicher Verspätung soll das neue Regelwerk nunmehr am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Opposition kritisiert Hoschulrefrom scharf

Die wissenschafts- und hochschulpolitische Sprecherin der Grünen, Verena Osgyan, kritisierte unter anderem die möglichen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer. Christian Flisek (SPD) nannte den gesamten Gesetzgebungsprozess unprofessionell und ziellos - die Hochschulen seien völlig unnötig verunsichert worden. Ingo Hahn (AfD) beklagte eine „Verwirtschaftlichung“ und eine „Kommerzialisierung“ der Hochschulen. Wolfgang Heubisch (FDP) dagegen kritisierte die Reform als mutlos - sie verdiene den Namen Innovationsgesetz nicht.

Hochschulreform in Bayern: Lob von der Professoren-Seite

Laut Pressemitteilung der Hochschule Bayern begrüßen die Präsidentinnen und Präsidenten der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) die „Verabschiedung des Bayerischen Hoschschulinnovationsgesetzes“. Prof. Dr. Walter Schober, der Vorsitzende von Hoschschule Bayern und Präsident der TH Ingolstadt lobt die „ausgewogene Mischung zwischen Eigenverantwortung, strategischer Handlungsfähigkeit und Beteiligungsmöglichkeiten“.



Nach einem langen und intensiven Diskussionsprozess, bei dem alle Betroffenen zu Wort gekommen seien, habe man nun ein positives Ergebnis gefunden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Besonders über die Möglichkeit der eigenen Promotion bei forschungsstarken Einrichtungen sowie die neuen Karrieremöglichkeiten – unter anderem die Spitzenprofessur als neuer Karrierepfad – freut sich Schober. Doch nicht alle sind so glücklich mit der Hochschulreform. (fhz mit dpa)

