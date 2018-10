Mann (24) legt sich auf Fahrbahn - wenig später ist er tot

Ein Mann hat sich am Samstag in der Früh aus bislang unbekannten Gründen auf eine Straße gelegt. Das überlebte er nicht.

Hochstadt am Main - Ein 24-Jähriger ist von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Er lag am frühen Samstagmorgen aus bislang noch unklaren Gründen auf der Fahrbahn. Ein 61-Jähriger habe ihn mit seinem Auto kurz vor Hochstadt am Main (Landkreis Lichtenfels) überfahren, teilte die Polizei mit.

Er leistete noch Erste Hilfe und rief einen Notarzt, doch dieser konnte den jungen Mann nicht mehr retten. Der 24-Jährige starb noch am Unfallort. Die Polizei Lichtenfels und die Staatsanwaltschaft Coburg haben Ermittlungen aufgenommen. Hierzu bitten sie um Hinweise von Zeugen.

