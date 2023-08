Hochwasser-Alarm in Bayern: KATWARN löst für mehrere Landkreise aus – Welle aus Österreich erreicht Passau

Von: Felix Herz

Auch am Dienstag ist die Hochwasser-Lage in Bayern sehr angespannt, für drei Landkreise warnen die Behörden vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“.

Update vom 29. August, 9.20 Uhr: Der Katastrophen-Warndienst KATWARN hat für gleich mehrere Landkreise, unter anderem für München, Warnungen herausgegeben. Demnach melden die Wasserwirtschaftsämter Rosenheim, Weilheim, München und Traunstein eine „Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“. Die Meldung gilt bis Dienstagnachmittag / Mittwochvormittag, 30. August.

Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf löste sogar die erste Warnstufe aus: „Die Hochwasserwelle aus dem österreichischen Einzugsgebiet hat die Stadt Passau erreicht“, heißt es zur Begründung. Die Behörde warnt daher vor „Überschwemmungsgefahr in bebautem Gebiet“.

Erstmeldung vom 29. August:

München – Noch bis Dienstagabend, 29. August, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im gesamten Süden und Osten Bayerns vor „ergiebigem Dauerregen“ (Warnstufe drei von vier) und „Dauerregen“ (Warnstufe zwei von vier). Dadurch bleibt auch die Hochwasserlage im Freistaat angespannt – trotz der mancherorts verlauteten vorsichtigen Entwarnung.

Hochwasser-Gefahr in Bayern: Lage bei Dauerregen bleibt angespannt

Mit Sorge hatten die Behörden in Bayern auf die Nacht von Montag, 28. August, auf Dienstag, 29. August geblickt. Für die Landkreise Rosenheim und Mühldorf am Inn hatte der Hochwassernachrichtendienst die höchste Warnstufe herausgegeben, es war mit einem Überschreiten der Meldestufe vier gerechnet worden. Stand Dienstagmorgen lässt sich zumindest hier bilanzieren, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind. Auch im Berchtesgadener Land gibt es laut Behörde Entwarnung.

Schaulustige beobachteten in Wasserburg am Montagabend den hohen Pegelstand des Inn. Für drei Landkreise warnt der Hochwassernachrichtendienst auch am Dienstag noch vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“. © picture alliance/dpa | Uwe Lein / Screenshot Hochwassernachrichtendienst / Screenshot DWD / Merkur-Collage

Soviel zu den positiven Nachrichten. Denn insgesamt bleibt die Lage in Bayern in Folge des anhaltenden Dauerregens angespannt. Für zahlreiche Landkreise gibt der Hochwassernachrichtendienst daher auch am Dienstag noch Warnungen heraus, neu hinzugekommen ist zum Beispiel Passau, wo ebenfalls die höchste Warnstufe erreicht wurde und die Behörde vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“ warnt. Hier eine Übersicht zu den aktuell gültigen Warnungen:

Vorwarnung Hochwassergefahr : Deggendorf, Regensburg, Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Landsbgerg am Lech

: Deggendorf, Regensburg, Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Landsbgerg am Lech Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen : Altötting, Landshut, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim

: Altötting, Landshut, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete: Rosenheim, Mühldorf am Inn, Passau

Die (Pegel-)Meldestufen beim Hochwassernachrichtendienst Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen. Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Hochwassernachrichtendienst: Meldestufe drei vielerorts erreicht

Im aktuellen Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes warnt die Behörde davor, dass in vielen Landkreisen die Meldestufen zwei und drei erreicht werden können. In Passau ist sogar das Überschreiten der vierten Meldestufe möglich. Vor allem im Laufe des Dienstagmorgens und -Vormittags wird sich zeigen, wie sich die Lage hier entwickeln wird.

Auch in der Landeshauptstadt München bleibt die Lage angespannt, Meldestufe 1 wurde demnach bereits erreicht. (fhz)

