Hochwasser in Bayern: Zerstörung und Millionenschäden im Berchtesgadener Land

Eine Bilanz der Flutkatastrophe in Bayern

Die Hochwasserkatastrophe hat auch in Bayern für Schäden in Millionenhöhe gesorgt. Im Berchtesgadener Land wurden bislang etwa 400.000 Euro Soforthilfen ausbezahlt.

Berchtesgaden - Etwa drei Wochen nach der Flutkatastrophe im Berchtesgadener Land zieht das dortige Landratsamt ein Zwischenfazit. Die verheerende Zerstörung durch schwere Unwetter, Hochwasser und Erdrutsche wird durch die Höhe der beantragten Soforthilfen deutlich.

Etwa 390.000 Euro an Soforthilfen, die der Freistaat bereitgestellt hatte, hat das Landratsamt an Flut-Opfer in den Katastrophengebieten ausbezahlt. Etwa 150 Anträge von privaten Haushalten und gewerblichen Institutionen seien bisher an das dortige Amt gestellt worden, wie der Bayerische Rundfunk heute berichtet.

Flutkatastrophe im Berchtesgadener Land: Gemeinden melden Zerstörung in Millionenhöhe

86 Millionen Euro Schaden sind allein an Straßen, Brücken, öffentlichen Gebäuden und Leitungen entstanden. Diese Schadenssumme haben die betroffenen Gemeinden laut BR dem Landratsamt gemeldet. Besonders von den Folgen der Naturgewalten betroffen sind die Gemeinden Schönau am Königssee, Bischofswiesen und Marktschellenberg.

Bei dieser Bilanz seien die privaten Schäden noch gar nicht berücksichtigt. Ein abschließendes Fazit der Schadenskosten könne die Versicherungskammer Bayern noch nicht benennen. Dafür müssten erst alle Daten ausgewertet werden, da noch immer Schäden nachgemeldet würden.

Flutkatastrophe im Berchtesgadener Land: Straßenschäden in Höhe von 15 Millionen Euro

Die Aufräumarbeiten mit Baggern und Raupen in Schönau am Königssee laufen Tag und Nacht. Schlamm, Schutt und Geröll wird von hauptamtlichen und freiwilligen Helfern weggeschleppt. Hier haben die Schlammmassen die Häuser teilweise komplett überflutet. Auch die Schäden der Zerstörung der Rodel- und Bobbahn am Königssee durch das Unwetter wird auf 20 Millionen Euro geschätzt.

+ Die Eisbahn am Königssee wurde von den Unwettern schwer getroffen, wie dieses Foto zeigt. © NEWS5 / Bauernfeind

Alleine in Traunstein entstanden Straßenschäden in Höhe von 15 Millionen Euro. Das Straßenbauamt Traunstein plant die zerstörte Alpenstraße bis Ende 2022 wiederherzustellen. Geplante Kosten: 9 Millionen Euro. Als hier die Ache Mitte Juli durch heftige Regenfälle über die Ufer getreten war, riss sie mehrere Stützwände weg. Aktuell ist die Strecke nur einspurig befahrbar.