Juli 1954: Mehrere Feuerwehren stehen am Donauufer während des Jahrhunderthochwassers in der Dreiflüssestadt Passau in Bayern. Die Donau (Pegel Maxbrücke, heute Schanzlbrücke) stieg wegen langanhaltem Regen vom 4. bis 7. Juli nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes Deggendorf auf 12,20 Meter. Dadurch wurden rund 150.000 Hektar Land überschwemmt, davon 57.888 in Niederbayern, 51.286 in Oberbayern und 38.535 in der Oberpfalz. (Archiv) © dpa