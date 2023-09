Immer mehr Entwarnungen in Bayern: Pegel zeigen fallende Hochwasserstände

Von: Leyla Yildiz, Felix Herz

In Bayern gibt es immer mehr Hochwasser-Entwarnungen. Die Lage entspannt sich weiter und die Meldestufen sollten bald unterschritten werden.

Update, 11.25 Uhr: Die Hochwasserlage entspannt sich weiterhin. Einem Bericht des Hochwassernachrichtendiensts zufolge laufen die „Hochwasserwellen an Donau, Isar und Paar unbeeinflusst von Niederschlägen ab“. Vor allem die Pegel in Kelheim, Oberndorf und Regensburg gehen deutlich zurück und sollen im weiteren Verlauf des Tages die Meldestufen unterschreiten.

„Ansonsten haben nur noch die südlichen Donauzuflüsse Paar und Isar Hochwasser. An der Paar ist der Hochwasserscheitel derzeit kurz vor der Mündung in die Donau“, heißt es weiter. „Auch an der Isar befindet sich der Hochwasserscheitel im Unterlauf. Die anderen Isarpegel zeigen fallende Wasserstände. Die Pegel München und Freising werden heute noch die Meldestufen unterschreiten.“

Hochwasserlage entspannt sich: Pegel gehen deutlich zurück

Update vom 31. August, 08.15 Uhr: Nach dem schweren Hagel-Unwetter im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat der Landrat Anton Speer (Freie Wähler) nun den Katastrophenfall wieder aufgehoben. Das teilte ein Sprecher am Mittwochabend mit. Am Samstag hatte ein Unwetter mit Sturm und tennisballgroßen Hagelkörnern vor allem in dem Ort Bad Bayersoien schwere Verwüstungen angerichtet. Am Sonntag hatte Speer deshalb den Katastrophenfall festgestellt.

Während in Garmisch-Partenkirchen der Katastrophenfall wieder aufgehoben ist, geht auch die Hochwasserlage zurück. Es gibt immer mehr Entwarnungen. In der Warnkarte des Hochwassernachrichtendienstes sind noch die Landkreise Regensburg, Straubing-Bogen, Deggendorf, Passau, Freising, Landshut und München orange gefärbt. Das bedeutet, dass eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen besteht. Der Landkreis Kelheim ist sogar noch rot, sodass bebaute Gebiete überschwemmt werden könnten.

Lediglich ein paar vereinzelte Schauer sind in Bayern laut dem Deutschen Wetterdienst noch zu erwarten. „Heute Vormittag und im weiteren Tagesverlauf mehr Wolken als Sonne und einzelne, anfangs im Süden noch häufiger Schauer. Maximal 16 bis 22 Grad, die höchsten Werte an Donau und Altmühl“, schreibt der DWD.

Entwarnung : Altötting, Mühldorf am Inn, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg, Dillingen an der Donau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg am Lech, Aichach-Friedberg, Rosenheim, Donau-Ries, Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm und Neuburg-Schrobenhausen

: Altötting, Mühldorf am Inn, Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg, Dillingen an der Donau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg am Lech, Aichach-Friedberg, Rosenheim, Donau-Ries, Eichstätt, Pfaffenhofen an der Ilm und Neuburg-Schrobenhausen Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen : Regensburg, Straubing-Bogen, Deggendorf, Passau, Freising, Landshut und München

: Regensburg, Straubing-Bogen, Deggendorf, Passau, Freising, Landshut und München Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete: Kelheim

„Überschwemmungen für bebaute Gebiete“: Höchste Hochwasser-Warnstufe in zwei Landkreisen

Update vom 30., August, 12 Uhr: Der Hochwassernachrichtendienst hat seine Warnkarte aktualisiert und die Warnung der zweithöchsten Stufe für Rosenheim aufgehoben. Stattdessen gibt es dort nun Entwarnung, die Lage scheint sich also deutlich zu entspannen.

Unwetter gab es im Übrigen am Wochenende auch in Niedersachsen – die Lage jetzt ist auch dort weiter unbeständig.

Erstmeldung vom 30. August:

Ingolstadt – Seit Samstag, 26. August, herrscht Wetter-Alarm in Bayern. Erst fegten heftige Unwetter vor allem über den Süden des Freistaates, dann setzte Dauerregen ein – der größtenteils bis zum heutigen Mittwoch, 30. August, anhält. Das einzig Gute: Ganz so schlimm, wie zwischenzeitlich befürchtet worden war, entwickelte sich die Hochwasserlage infolge des Regens nicht. Aber noch ist es nicht vorbei.

Weiter Hochwasser-Alarm in Bayern: Höchste Warnstufe in zwei Landkreisen

Für weite Teile Schwabens und Südwestbayerns gibt der Hochwassernachrichtendienst inzwischen Entwarnung. Das Ärgste ist hier überstanden. Doch für viele Landkreise, besonders in Oberbayern, warnt die Behörde weiter mit der zweithöchsten Warnstufe vor „Ausuferungen und Überschwemmungen“ – unter anderem auch in der Landeshauptstadt München. In zwei Landkreisen gilt sogar die höchste Warnstufe: in Neuburg-Schrobenhausen und Kelheim. Hier heißt es: „Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete“. Hier eine Übersicht zu den aktuellen Warnungen:

Entwarnung : Altötting, Mühldorf am Inn, Garmisch-Partenkirchen, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg, Dillingen an der Donau

: Altötting, Mühldorf am Inn, Garmisch-Partenkirchen, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau, Günzburg, Neu-Ulm, Augsburg, Dillingen an der Donau Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen : Landshut, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Landsberg am Lech, Aichach-Friedberg, Rosenheim, Donau-Ries, Eichstätt, Regensburg, Straubing-Bogen, Deggendorf, Passau

: Landshut, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Landsberg am Lech, Aichach-Friedberg, Rosenheim, Donau-Ries, Eichstätt, Regensburg, Straubing-Bogen, Deggendorf, Passau Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete: Kelheim und Neuburg-Schrobenhausen

Im aktuellen Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes ist aber zumindest für keine Region mehr die Rede vom Erreichen der vierten und höchsten Pegelstufe, was die Überflutung bebauter Gebiete in größerem Maße bedeutet hätte. Der Schwerpunkt des Hochwassers liege weiter bei der Donau, aktuell liege der Höhepunkt (Fachsprache: Scheitel) im Raum Neuburg, wo Meldestufe 3 erreicht wird. Heißt qua Definition des Hochwassernachrichtendienstes: „Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.“

Höhepunkt des Hochwassers in der Nacht in Kelheim: Landesamt warnt

Weiter heißt es im Lagebericht des Hochwassernachrichtendienstes des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, dass der Hochwasserscheitel in der Nacht Kelheim erreichen wird. Auch dort werde Meldestufe 3 erwartet.

Der Dauerregen in Bayern hat in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Ausuferungen und Überschwemmungen geführt. Und auch am Mittwoch gilt noch die höchste Warnstufe in zwei Landkreisen.

In den restlichen Gebieten rund um die Donau, Isar, Paar und Abens wird nur noch mit einem möglichen Erreichen der Meldestufe 2 gerechnet, was bedeuten würde: „Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen“.

Allerdings warnt der Hochwassernachrichtendienst abschließend noch, dass das Wetter unbeständig bleibe. So sind laut Deutschem Wetterdienst auch am Mittwoch noch Starkregenfälle möglich. In dessen Warnbericht heißt es: „Heute in der zweiten Tageshälfte mit Ausnahme der alpennahen Gebiete örtlich Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit durch einzelne Schauer oder Gewitter. Mit Gewittern auch Böen bis 60 km/h und kleinkörniger Hagel nicht ausgeschlossen.“ Erst in der Nacht zum Donnerstag nehme demnach das Starkregenrisiko langsam ab. (fhz)

