Bayern: Auto rast in Gegenverkehr - Familienvater stirbt - zehn Verletzte

Auf der Bundesstraße 505 Nahe Höchstadt ist ein Auto in den Gegenverkehr gekracht - ein Familienvater, der mit seiner Frau und fünf Kindern unterwegs war, starb.

Höchstadt - Bei einem schweren Autounfall mit zehn Verletzten ist nahe dem mittelfränkischen Höchstadt ein Familienvater ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 67-Jähriger am Samstagnachmittag mit seinem Wagen zum Überholen in den Gegenverkehr gerast.

Höchstadt/Bayern: Auto rast in Fahrzeug mit zwei Erwachsenen und fünf Kindern

Dort krachte sein Auto mit voller Wucht in mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. Darunter war der Wagen des 41 Jahre alten Familienvaters, der mit seiner Frau und fünf Kindern unterwegs war. Der Mann starb am Abend im Krankenhaus. Notärzte und Sanitäter versorgten zehn weitere Opfer. Einige von ihnen schwebten in Lebensgefahr. Die Bundesstraße 505 war mehrere Stunden gesperrt.

Auch in Magnetsried ereignete sich ein schlimmer Unfall - das Schadensbild „war massiv“.