Lkw brennt völlig aus: Ladung hatte es in sich - und muss nun wohl vernichtet werden

Auf der B2 bei Hof brannte ein Lkw komplett aus. Seine Ladung muss nun wohl vernichtet werden.

Töpen - Auf der Bundesstraße B2 bei Töpen im Landkreis Hof ist am Dienstagabend ein Lkw ausgebrannt. Gerade die Ladung des 40-Tonners hatte es in sich: Ouzo und Wein. Der Lastwagen war zwischen Töpen im Landkreis Hof und Juchhöh (Kreis Saale-Orla-Kreis) unterwegs. Kurz nach der Landesgrenze zu Thüringen verlor der Lastwagen an Leistung - und blieb stehen. Schon bald stiegen die ersten Flammen nach oben, der Fahrer alarmierte die Feuerwehr - die aus Bayern und Thüringen anrückte.

Lkw brennt auf B2 im Landkreis Hof völlig aus: Großeinsatz der Feuerwehr

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrkräfte bekämpften das Feuer unter Atemschutz. Wegen einer beschädigten Leitung floss brennbare Flüssigkeit und entzündete sich so immer wieder.

Geladen hatte der Lastwagen Ouzo und Wein. Nach ersten Informationen muss die Ladung größtenteils vernichtet werden. Die Feuerwehr hatte den Brand bereits nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Der Lastwagen brannte komplett aus. Die Bundesstraße war für die Löscharbeiten bis in die Nacht gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

