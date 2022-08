Hof in Bayern: Häuser brennen in Innenstadt - Hubschrauber im Einsatz

Teilen

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Im bayerischen Hof kam es am Montagabend zu einer Großlage: Mehrere Häuser brannten in der Innenstadt, auch ein Hubschrauber unterstützte den Einsatz.

Hof - Bei einem Großbrand in Hof haben am Montagabend mehrere Häuser in der Innenstadt gebrannt. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Anbau in einem Hinterhof ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Es griff auf mehrere anliegende Häuser über, die evakuiert werden mussten.

Großlage in Hof: Mehrere Häuser brennen in der Innenstadt - Hubschrauber rücken aus

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Einige Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Mehrere Feuerwehren waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort um zu löschen. Auch drei Rettungshubschrauber waren vorsorglich im Einsatz, ein weiterer Hubschrauber der Polizei unterstützte die Löscharbeiten mit Live-Bildern aus der Luft. Bis zum Abend war der Brand noch nicht gelöscht.