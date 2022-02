Wegen Corona: Modellprojekt in Bayern liegt vorerst auf Eis

Von: Katarina Amtmann

Ein autonomer Bus steht vor der Festungsmauer in Kronach. © Nicolas Armer/dpa/dpa-Bildfunk

Das Modellprojekt wird ausgebremst: Der Betrieb der autonom fahrenden Elektro-Shuttles in Kronach und Hof pausiert. Grund ist die Corona-Pandemie.

Hof - Wegen der hohen Corona-Zahlen haben die autonom fahrenden Elektro-Shuttlebusse in Hof und Kronach ihren Betrieb ausgesetzt. Das teilte die Shuttle-Modell-Region Oberfranken (SMO) auf ihrer Homepage mit. Zur Begründung heißt es von der Stadt Hof, dass der Fahrgastbereich der futuristisch aussehenden Busse sehr klein sei. Schon zu Beginn des Modellprojekts waren die Shuttles durch die Pandemie ausgebremst worden - der Betrieb mit Fahrgästen konnte erst später als geplant starten.

Bayern: Autonome Elektro-Shuttles setzen Betrieb wegen Corona aus

Einen Fahrer gibt es in den E-Shuttles nicht, lediglich eine Begleitperson. Die kleinen Busse fahren bis zu 18 Stundenkilometer schnell und verkehren auf vorher festgelegten Strecken - in Kronach vom Bahnhof durch die Altstadt zur Festung Rosenberg, in Hof vom Bahnhof in die Innenstadt.

Normalerweise ist in den Shuttles Platz für zehn Personen. Die Strecke ist vorher einprogrammiert worden, mit Hilfe von Sensoren erkennt das Fahrzeug Gefahrensituationen und bremst ab. Der Betrieb bleibt bis vorerst 19. Februar ausgesetzt. (kam/dpa)

