Lkw-Fahrer verunglückt auf Autobahn: Reanimation erfolglos – Trucker stirbt

Von: Katarina Amtmann

Er kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, Zeugen wählten sofort den Notruf. Doch der Lkw-Fahrer starb noch auf der A 73 in Bayern.

Hof - Am Montagabend, 24. Juli, ereignete sich auf der Autobahn A 93 ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Lastkraftwagenfahrer tödlich verunglückte. Der Unfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr in Fahrtrichtung Süden, etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Hof Ost. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Lkw-Fahrer verunglückt auf A 93 bei Hof - Er stirbt trotz Reanimation an der Unfallstelle

Der Fahrer (62) kam allein nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Augenzeugen alarmierten sofort den Notruf. „Kräfte der Verkehrspolizei Hof, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Notarztteam kamen vor Ort. Der Mann starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle, doch der Lkw-Fahrer starb. © NEWS5 / Fricke

Medizinische Ursache? Lkw-Fahrer stirbt auf A 93

Die Einsatzkräfte sperrten die A 93 Richtung Süden bis 19.30 Uhr vollständig. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an, um die Unfallursache zu klären. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht man davon aus, dass ein medizinischer Grund ursächlich für den tragischen Vorfall war. (kam)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.